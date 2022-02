En s'imposant face à l'Irlande, grâce notamment à une première mi-temps de feu - qui n'était pas sans rappeler celle réalisée contre la Nouvelle-Zélande - les Bleus ont assis un peu plus leur domination en ce début de Tournoi des 6 Nations 2022. Si nous pouvions considérer l'Italie comme un hors d’œuvre au Stade de France, les Irlandais semblaient être l'équipe à même de vaincre ce XV de France cette année. Ce n'est pas pour rien si la semaine a été rythmée par les nombreuses interrogations autour de ce "choc au sommet", entre les deux grands favoris à la victoire finale.

Même s'ils ne possédaient pas Jonathan Sexton, les Irlandais avaient de sérieux arguments à avancer, notamment dans le pack de devant avec des joueurs comme Furlong, Van der Flier ou Conan. Ce succès des hommes de Fabien Galthié face au XV du Trèfle leur permet donc désormais de regarder l'avenir, et notamment les déplacements en Écosse et au pays de Galles, avec de grandes ambitions. Mieux, une question brûle les lèvres : comment ne pas rêver d'un Grand Chelem, qu'ils sont déjà les seuls à pouvoir encore réaliser ? Parce que oui, chacun des adversaires du XV de France a montré des signes de faiblesse en ce début de Tournoi, au contraire des Bleus.

Les Bleus semblent au-dessus de tout

Prenons l'exemple de l'Écosse, prochain adversaire de la bande de Dupont. Vainqueur des Anglais à Murrayfield, sans pour autant briller, le XV du Chardon a surtout profité des erreurs anglaises, et notamment celle de Cowan-Dickie, pour l'emporter. Ce samedi, les hommes de Gregor Townsend se sont même inclinés sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Dans les deux rencontres, l'Écosse a semblé montrer des limites physiques dans la dernière partie de la rencontre. Si les erreurs anglaises leur ont permis de s'imposer à Murrayfleld lors de la première journée, ils ont en revanche craqué face aux Gallois.

Ils semblent de fait bien moins consistants que le sont les Bleus depuis le début du Tournoi. Même s'il faut au final toujours se méfier d'une rencontre de cette importance sur la pelouse mythique de Murrayfield. En plus, les Écossais ont pris pour habitude de gâcher la fête des Tricolores ces dernières saisons. Rappelez-vous de ces désillusions à Édimbourg en 2020 et au Stade de France l'année passée. S'ils réussissent à franchir l'obstacle écossais, ce sera ensuite face aux Gallois que les Bleus devront batailler.

Si là-aussi il ne sera pas question de victoire facile - d'autant plus cette rencontre sera particulière puisqu'elle se jouera le vendredi soir au pays de Galles - les Bleus semblent tout de même avoir largement les armes pour vaincre le XV du Poireau. Le tenant du titre est extrêmement handicapé par les blessures et manque clairement de profondeur d'effectif. Largement battus en Irlande dans un match où ils ont été impuissants, les joueurs de Wayne Pivac se sont appuyés sur un grand Dan Biggar pour venir à bout de l'Écosse, dans un match très âpre physiquement mais limité techniquement. Autant dire que la France a tous les arguments pour jouer son Grand Chelem lors de l'ultime rencontre : la réception de l'Angleterre.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Antoine Dupont (XV de France)Icon Sport

Un Crunch pour le Grand Chelem ?

Puisque oui, nous nous trouvons dans une année où le XV de France reçoit trois fois au Stade de France. Alors l'occasion est trop belle. Lors d'un "Crunch" tant attendu, les Bleus auraient une dernière marche à gravir : celle du XV de la Rose. En difficulté la saison passée, les Anglais ont aussi montré des signes de faiblesse dès la première rencontre de l'édition 2022. Sans certains de ses leaders comme Farrell, Lawes ou Underhill, les hommes d'Eddie Jones ont cruellement manqué de caractère en Écosse et ont semblé bien trop frêles pour s'imposer. Si l'équipe de France joue cette ultime rencontre comme elle a joué celle face à la Nouvelle-Zélande ou celle contre l'Irlande, inutile de dire que les chances anglaises risquent d'être minimes.

Alors oui, même si ce sont trois matchs compliqués qui restent à venir, le Grand Chelem est forcément dans toutes les têtes et semble réalisable. Les Bleus ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise ou d'un jour sans, mais ce Grand Chelem, attendu depuis plus de dix ans et de plus en plus fantasmé, tend peut-être les bras au XV de France. Au vu de la forme, de la constance et du niveau de jeu affiché par les hommes de Fabien Galthié et au vu des lacunes affichées par l'Écosse, le pays de Galles et l'Angleterre, le Grand-Chelem tend-il les bras au XV de France ? L'heure de gloire est peut-être arrivée.