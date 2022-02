"Se réunir en cercle pendant que les Ecossais nous faisaient mariner avant le coup d’envoi n’était pas prévu. Nous savions qu’on arrivait en terres hostiles. C’était clair qu’ils allaient vouloir nous sortir du match comme ils l’avaient fait il y a deux ans. Il fallait ne surtout pas laisser d’influx dans le contexte. On a eu un peu de réussite sur certains turnovers mais on a vite pris le large et on a su les étouffer en les laissant sous pression en deuxième mi-temps."