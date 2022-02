La fédération afghane de rugby a annoncé l'arrestation par les talibans de son président, Haris Rahmani, le 6 février dernier. L'ARF a utilisé les réseaux sociaux pour alerter du danger qui entoure son président, emmené dans un lieu inconnu, et pour demander aux talibans de le libérer : "Nous tous, athlètes de ce pays, nous demandons aux représentants officiels des talibans de libérer le président de la fédération de rugby aussi vite que possible pour soulager sa famille et la communauté du sport d'une grande inquiétude."

Pour rappel, dès leur arrivée au pouvoir lors de l'été 2021, les talibans avaient interdit la pratique du rugby aux femmes. Les hommes ont pu poursuivre leurs entraînements. Haris Rahmani a été réélu à la tête de la fédération à l'automne dernier.