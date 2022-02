Un temps redouté, ce déplacement en Écosse s'est finalement terminé en démonstration pour le XV de France qui a rapidement pris les devants notamment grâce à un coup d'éclat d'Antoine Dupont qui a abouti sur l'essai de Paul Willemse dès la 9e minute. Une action de grande classe pour le capitaine tricolore qui est "à l'origine de l'un des plus grands essais du Six Nations en prenant le large depuis ses 22 mètres" selon Rugby Pass qui a crédité la performance du demi de mêlée toulousain d'un 8,5/10. Quelques minutes plus tard c'est Yoram Moefana qui passait la ligne écossaise et la France faisait le break grâce à "deux essais magnifiques lors des dix premières minutes" pour Wales Union.

Dupont-Ntamack-Penaud, trio vanté

Élu homme du match, le meilleur joueur de la planète Antoine Dupont a logiquement reçu des louanges notamment grâce à son activité et sa première action du match qualifiée de "démonstration" pour The Scotsman. Deux autres tricolores ont aussi eu les faveurs des médias en outre-Manche. Il s'agit de Damian Penaud qui, en plus de son doublé, "aurait pu marcher sur la lune s'il l'avait voulu" d'après la BBC. L'ailier des Bleus a été l'un des très bons élèves de carnet de notes de Rugby Pass qui a obtenu un 9/10, tout comme Romain Ntamack qui malgré "le pire départ possible avec un coup d'envoi dans les tribunes de Murrayfield a rapidement retrouvé son calme pour jouer un rôle important dans la menace offensive de son équipe. Il a fait le spectacle en deuxième mi-temps en profitant de la possession du ballon côté Français."

Si les arrières tricolores ont donné le tournis au XV du Chardon, le pack a également fait des siennes comme le souligne BBC Scotland : "Lorsque vos avant sont capables de faire preuve d'une telle subtilité pour accompagner leur férocité, vous êtes dans le coup". The Sunday Times a également souligné la grosse performance des avants tricolores avec un 9/10 pour Cameron Woki et Cyril Baille notamment.

6 Nations - Damian Penaud (France)Icon Sport

Les ratés écossais également soulignés

Avant que les troupes de Galthié ne prennent le large, l'Écosse a réagi et a peut-être manqué le coche en ratant une occasion en or peu avant la mi-temps. Après une percée, Harris n'a plus qu'à servir Hogg pour un essai tout fait mais l'arrière écossais cafouille et ne se saisit pas du ballon. Une action déterminante pour The Scotsman qui rappele qu'une "grande partie de la souffrance a été auto-infligée car les Écossais ont gâché d'importantes occasions". Quelques minutes suivent et c'est au tour de Gaël Fickou de prendre de vitesse la défense du XV du Chardon et de faire le trou juste avant la mi-temps (10-19 à la pause). Une efficacité qualifiée de "dévastatrice" par The Herald, la BBC évoque ces minutes cruciales de manière plus forte "les Français montrent une fois de plus à quoi ressemble la cruauté".

Au retour des vestiaires, les Écossais pouvaient encore y croire mais rapidement les Bleus ont enfoncé le clou grâce à un brin de réussite et une domination sans partage dans tous les secteurs de jeu lors de la seconde période. Forcément à l'issue de la rencontre, les éloges sont tombées de toute part : "Les Bleus éblouissent Murrayfield" pour le Daily Mail, "trop de puissance, trop d'athlétisme, trop d'adresse" selon BBC Scotland...Globalement, cette victoire a donné davantage de crédit au XV de France dans les médias britanniques et la BBC souhaite même "bonne chance au pays de Galles et à l'Angleterre". Dans sa conquête d'un grand chelem "bien mérité" d'après The Herald Scotland, la France se déplacera à Cardiff le 11 mars prochain avant de recevoir l'Angleterre pour l'ultime journée de ce Tournoi, le 19 mars.

Par Jérémy Marty