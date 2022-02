Pour la première fois depuis le début du Tournoi des 6 Nations 2022, le staff tricolore avait décidé d'ouvrir l'entraînement des Bleus à la presse. Alors ? La séance du jour, effectuée dans un froid glacial à Marcoussis, a permis d'éclaircir plusieurs problématiques. Déjà, à un poste d'ailier où Gabin Villière est blessé et forfait pour le match en Ecosse, c'est Yoram Moefana qui s'est la plupart du temps entraîné sur l'aile gauche de l'équipe.

Le Bordelais, qui était titulaire au centre pour le dernier match de la bande à Galthié face à l'Irlande, a donc de fortes chances d'être repositionné sur les extérieurs à Murrayfield, à un poste qu'il a déjà occupé en club ou en sélections de jeunes. Pour autant, les indications de l'entraînement de mardi, le premier de cette semaine de préparation, sont à prendre avec des pincettes, Yoram Moefana et Mathis Lebel ayant tourné tout au long de la séance.

Au milieu du terrain, Jonathan Danty, blessé à la cheville et indisponible contre l'Irlande il y a dix jours, va mieux et s'est entraîné normalement. A moins que le staff du XV de France prenne tout le monde de court demain, lors de la traditionnelle séance à haute intensité menée par Fabien Galthié, le trois-quarts centre rochelais devrait donc être maintenu aux côtés de Gaël Fickou, dans la configuration qui avait si bien fonctionné face à la Nouvelle-Zélande, l'automne dernier. Thomas Ramos, lui, devrait une nouvelle fois couvrir le poste de demi d'ouverture sur le banc de touche. Qui sera composé de six avants et deux trois-quarts ? A priori, oui... Dans tous les cas, la séance de demain après-midi devrait permettre de lever les derniers doutes entourant la composition d'équipe des Bleus.