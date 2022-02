Samedi à 15h15, les Bleus de Fabien Galthié se déplacent dans le chaudron de Murrayfield pour défier l'Écosse. Ce match a tout d'un grand rendez-vous : la ferveur populaire, l'enjeu, le contexte, le talent...Bref, c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Mais alors, comment la rencontre est vue par les médias outre-Manche ?

En Écosse, rien de surprenant, on se méfie beaucoup d'un XV de France que les journalistes encensent. "La chose la plus inquiétante concernant le match face à la France ? Sûrement le fait que la puissance de feu des Bleus est considérablement supérieure à celle de l'Angleterre ou du pays de Galles. Cela signifie que l'Écosse ne s'en sortira pas si elle ne joue pas bien dans tous les compartiments du jeu, elle devra aussi régler les erreurs de discipline qui lui a coûté cher contre les Gallois", peut-on lire dans les colonnes de The Herrald Scotland.

Pour Alan-Basson Zondagh, ancien entraîneur des skills du Stade toulousain et désormais membre du staff écossais, "la France est une très bonne équipe, elle a battu la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Italie. Ils pourraient être considérés comme la meilleure équipe du moment. Ce sera donc un défi difficile. Il va falloir se redresser et se concentrer pendant 80 minutes. Mais nous nous préparons à relever le défi même si ce sera un match difficile".

Une menace que la presse écossaise a clairement identifié, c'est la charnière française. Antoine Dupont et Romain Ntamack, qualifiée de "duo surdoué" par le quotidien The Scotsman. Alan-Basson Zondagh les connaît très bien. "Leur qualité est évidente, c’est un duo très dangereux. Ils représentent une menace de classe mondiale pour l’Écosse", a-t-il affirmé dans les colonnes de The Scotsman.

L'Écosse dans le dur ?

Mis à part louer les qualités des Français, les médias écossais soulignent aussi que leur équipe nationale n'évolue pas à son meilleur niveau depuis le début de la compétition. Si la victoire face à l'Angleterre en ouverture avait laissé présagé d'un futur positif pour les hommes de Greg Townsend, la défaite survenue la semaine suivante face au pays de Galles a ramené les Écossais à la raison : The Herald estime que l’Écosse n’a pas "affiché son meilleur visage" et n’a pas encore "joué à son meilleur niveau" dans cette compétition.

Des résultats en dents de scie qui font dire aux médias locaux que "l’Écosse ne pourra pas s’en sortir en ne jouant bien que par à-coups". Elle devra aussi être "plus disciplinée" que face au pays de Galles. Mais pas sûr que la France soit le meilleur adversaire pour faire des ajustements, car on sait qu'à ce niveau, les détails font souvent la différence. D'autant plus face à une équipe de France en grande forme, et qui pour le moment, laisse des miettes à ses adversaires.

Enfin, outre-Manche, on aime à se rappeler que dans le Tournoi, la France reste sur deux défaites consécutives contre l'Écosse. Histoire de peut-être appréhender la rencontre plus positivement qu'en louant les qualités des tricolores qui fouleront la pelouse de Murrayfield, ce samedi.