Un Stade de France bondé, une Marseillaise qui résonne, le rugby tricolore ne pouvait pas rêver meilleur théâtre pour ce choc face à l'Irlande. À peine le coup d'envoi donné les Bleus mettent tout le monde d'accord et frappent les premiers. Après un enchaînement parfait, Romain Ntamack passe les bras pour trouver... Antoine Dupont à l'intérieur. Le demi de mêlée n'a plus qu'à plonger dans l'en-but, après seulement une minute de jeu la France prend les devants.

Alors que le combat fait rage, une intensité rare se dégage des duels et Gabin Villière s'épanouit pleinement dans cette atmosphère ce qui permet à Melvyn Jaminet d'accroître l'avance française au score.

10-0 après 7 minutes de jeu, les Bleus tiennent ce match mais sur le coup d'envoi suivant la pénalité de Melvyn Jaminet, les Irlandais réagissent et l'ailier Mack Hansen surprend l'arrière catalan dans les airs pour ramener le XV du Trèfle dans la partie.

L'intensité continue de bercer cette première période et la France va accroître son avance par la botte de Melvyn Jaminet qui passe trois pénalités et permet aux Bleus de regagner les entrailles du Stade de France avec douze points d'avance.

Dès le retour des vestiaires, le buteur tricolore trouve à nouveau la mire et les Bleus mènent 22-7. C'est le moment que choisissent les Irlandais pour se réveiller. À la 45e, Van der Flier profite d'un ballon porté pour s'écrouler dans l'en-but. Cinq minutes plus tard, c'est le demi de mêlée Gibson-Park qui s'échappe et file derrière la ligne. En moins de dix minutes, les irlandais ont refait leur retard... 22-21.

Les troupes de Fabien Galthié ne laissent pas le doute s'installer et après un ballon de récupération bien utilisé par Uini Atonio et ses coéquipiers, Cyril Baille se démène pour redonner de l'air au Stade de France. 53e, 27-21 après la transformation manquée par Melvyn Jaminet.

Privés de ballon dans la dernière demi-heure de jeu, les Bleus font le dos rond et subissent les assauts irlandais. Joey Carbery ramène l'Irlande à trois points (27-24, 73e) et la tension est à son comble dans le camp tricolore. Finalement le XV de France résiste et Melvyn Jaminet ajoute une nouvelle pénalité (78e), après avoir vu son essai refusé une minute auparavant, qui scelle le score du match. 30-24, les Bleus l'emportent et sont toujours en course pour le grand chelem.