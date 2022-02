14 joueurs reconduits, 1 seul changement

Face à l'Irlande, 13 joueurs avaient été reconduits dans le XV de départ, cette fois Fabien Galthié a reconduit 14 joueurs et opéré un seul changement, c'est le retour de Jonathan Danty au centre et donc le décalage de Yoram Moefana à l'aile pour pallier l'absence de Gabin Villière (fracture du sinus). Sur le banc des remplaçants aucun changement n'a été opéré et le sélectionneur a notamment décidé de faire à nouveau confiance au Toulousain Thibaud Flament.

11, le numéro que portera Moefana

Après Cameron Woki, c'est au tour de Yoram Moefana de changer de poste. Face à l’Écosse, ce sera une première puisque le Bordelais n'a jamais été aligné à l'aile sous le maillot du XV de France. Véritable centre de formation, le Polynésien n'a joué qu'une fois à l'aile avec l'UBB cette saison, c'était lors de la première journée de Top 14 face au Biarritz olympique.

6 avants et 2 arrières sur le banc

Pour la deuxième fois consécutive, Fabien Galthié a décidé d'aligner six avants et deux arrières sur le banc. C'est une option qui avait plutôt bien marché face à l'Irlande alors pourquoi ne pas refaire de même ! En cas de blessures à l'arrière, le sélectionneur des Bleus n'est pas inquiet puisque Maxime Lucu est la doublure d'Antoine Dupont quand Thomas Ramos peut jouer aussi bien à l'arrière qu'à l'ouverture. Romain Ntamack quant à lui peut facilement glisser au centre et Gael Fickou à l'aile. Fabien Galthié a même évoqué le passage de François Cros en premier centre si besoin.

1 absent : Vakatawa n'est (pour l'instant) plus dans les plans

Depuis le début du Tournoi, Virimi Vakatawa a enchaîné les aller-retours entre son club et Marcoussis sans jamais enfiler la tunique bleue. Alors qu'il n'y a pas si longtemps le Fidjien était l'un des titulaires indiscutables à ce poste, il semblerait qu'il ne soit (pour l'heure) plus dans les plans de Fabien Galthié.

Empêché par une blessure au début du Tournoi, le Racingmen a désormais repris possession de ses moyens à l'image de sa titularisation en club face au leader bordelais le week-end dernier. Une prestation qui n'a pas vraiment dû convaincre le staff du XV de France puisque Virimi Vakatawa a été relâché dès mercredi. La perte de vitesse de l’international semble donc s’accélérer pendant que Jonathan Danty continue de faire ses preuves.

21,3 de sélections en moyenne

Ce XV de France oscille entre jeunesse et expérience à l'image de la moyenne de sélections (21,3) ainsi que de la moyenne d'âge qui est de 25 ans. Yoram Moefana est le joueur le moins capé du XV de départ qui affrontera l'Ecosse, avec 4 sélections. De son côté Gaël Fickou est un peu l'ancien de cette équipe puisqu’il accumule 68 sélections.