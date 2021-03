Dans les colonnes de Midi Olympique, le trois-quart centre français Gaël Fickou confie notamment ceci, à propos du capitaine anglais Owen Farrell qui lui fera face à Twickenham : "Il n’a pas trop besoin de parler français pour chambrer (rires). Il suffit parfois juste d’une attitude, d’un petit geste. Après, personnellement, j’essaie de rester le plus concentré possible, le plus attentif et de ne pas prêter attention à ce genre de provocation. Globalement, ils sont assez chambreurs, les Anglais. Mais je vous rassure, on a aussi quelques joueurs qui savent très bien le faire (rires)."

Question suivante, sur l'arrogance supposée des Anglais ? Fickou en remet une couche, s'appuyant sur son expérience. "Ils l’ont parfois été (arrogants) mais ça fait partie du jeu, notamment lorsqu’il y a beaucoup de pression, de tension. Taquiner l’adversaire, ça fait partie du sport. L’arrogance des Anglais fait partie de ce "décorum" qui règne autour du "crunch". Après, je dois avouer que si on peut leur enlever cet aspect-là, ce sera assez jouissif. J’espère que ce week-end, ce sera le cas." De quoi faire monter l'ambiance, à quelques foulées du Crunch 2021...



L'entretien complet ici !