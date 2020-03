Tournoi des six nations : les matches maintenus "pour l'instant"

"Cette réunion a pour but de faire le point et d'évaluer les possibilités de reprogrammation. D'autres réunions gouvernementales sont prévues dans les prochains jours et nous allons devoir attendre pour voir ce qu'il en sort. Pour l'instant, en dehors du match entre l'Irlande et l'Italie, tous les autres matches sont maintenus. Mais les différents gouvernements peuvent en décider autrement et nous devons nous tenir prêts à toute éventualité", a expliqué une porte-parole des organisateurs.

Les rencontres de la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi, Ecosse-France dimanche à Edimbourg et Angleterre-pays de Galles samedi à Londres ne sont pas reportés, à l'inverse du match entre l'Irlande et l'Italie, prévu samedi à Dublin et déplacé à une date inconnue.

Toujours selon cette même source, aucune décision définitive ne devrait être prise lundi.

Même son de cloche du côté de la Fédération écossaise, qui a assuré à l'AFP que les "préparatifs pour le prochain match contre la France se poursuivent normalement".

"La Fédération écossaise suit de très près la situation générale du coronavirus: son personnel médical est en contact avec les autorités sanitaires et est au courant des derniers développements", indique un porte-parole de Scottish Rugby.

"Nous sommes également en contact régulier avec le gouvernement écossais et les organisateurs du Tournoi des six nations. A l'heure actuelle, nos préparatifs pour le prochain match contre la France se poursuivent normalement", a-t-il ajouté.

La France est devenue l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne, et a franchi le seuil des 130 cas depuis le début de l'épidémie.

Vendredi, devant l'intensification de celle-ci, le gouvernement français avait annoncé l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé ainsi que certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche.