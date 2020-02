Il y a de quoi nourrir de gros regrets pour les Bleuets. La première mi-temps a pourant été globalement dominée avec de la puissance et une très belle tenue en mêlée. Grâce à cela, les Français vont asseoir petit à petit leur domination. Le demi d'ouverture lyonnais Joris Moura va transformer trois pénalités (13e, 18e, 32e) pour donner un petit matelas de 6 points aux Bleuets (9-3). Petit car toute l'avance va fondre en une action et un essai de Tuima (33e) après une belle percée de Max Ojomoh. De quoi faire rager les coéquipiers du capitaine Jordan Joseph qui sont derrière à la mi-temps (9-10).

Le match va ensuite prendre une toute autre tournure. Tout va commencer par le carton jaune pour Hamer-Webb à la 55e. Mais durant les 10 minutes de supériorité numérique, c'est bien les Français qui vont complètement déjouer et encaisser deux essais coup sur coup. Un gros coup derrière la tête pour les Bleuets. Mais cette équipe nous l'a montré par le passé notamment lors de la Coupe du Monde, elle a beaucoup de caractère. Deux essais de Joseph et de Dumortier vont réveiller les Bleuets et le Stade des Alpes, qui n'attendait que ça pour s'enflammer. Revenue à égalité 24-24, la jeune garde française va tout faire pour arracher la victoire.

Le coup de grâce à l'anglaise

Mais c'était sans compter sur l'Angleterre. Faisant partie des meilleures nations chez les moins de 20 ans tout comme les Bleuets, la jeune garde britannique va laisser passer l'orage en fin de match pour porter le coup de grâce. Réalistes sur l'ensemble de la partie, les coéquipiers du capitaine Sam Maunder, demi de mêlée d'Exeter, vont insister à la dernière minute. Des charges et des percées dans l'axe du terrain vont user la défense Bleu. Et c'est finalement le troisième ligne aile Richard Capstick, très bon sur l'ensemble du match, qui va crucifier les jeunes français sur une dernière charge devant un public médusé. Une défaite 24-29 pour les Bleus qui devront vite passer à autre chose. En effet, Joseph et ses coéquipiers affronteront l'Italie, vainqueur chez les Gallois, dès vendredi prochain. Réaction attendue au stade Maurice-David d'Aix-en-Provence.