L'antisèche : les Bleuets font le boulot face à de faibles Gallois

Le match : une équipe de France à deux visages

Au moment de rentrer au vestiaire, les jeunes tricolores pouvaient logiquement avoir le sourire et le sentiment du travail bien fait. Un score de 26-7 en leur faveur et un bonus offensif déjà dans la poche qui reflétaient quarante premières minutes de haute volée de la part des Bleuets. Derrière un Nolann Le Garrec des grands soirs, les Français n'ont laissé aucun espoir à leurs adversaires grâce à un essai de Matthias Haddad dès les premières secondes. Malgré une réaction galloise, la domination de la France sur ce match était claire.

Une fois le premier acte digéré, tout s'est quelque peu compliqué pour les Bleuets. Malgré une envie notable de déplacer le ballon, des fautes de main ou des mauvais choix sont venus gâcher bon nombre de lancements de jeu. Les mauvais souvenirs de la défaite face aux Anglais ou de la victoire étriquée face aux Italiens ont, pendant quelques minutes, fait leur apparition du côté de Cardiff. Les Gallois, dominateurs sur les dernières minutes ont logiquement franchi la ligne à deux reprises pour sauver l'honneur et ternir le succès tricolore.

Alexandre Tchaptchet inscrit un essai avec l'équipe de France U2Icon Sport

L'essai du match : Debaes en filou

Durant cette seconde période contrastée, les Français n'ont inscrit qu'un seul essai, mais quelle réalisation ! Le demi d'ouverture palois Thibault Debaes a pris à revers la défense galloise sur un cas d'école, un petit côté joué à merveille par le Béarnais. Sur le côté gauche du terrain, la défense galloise s’est oubliée, le numéro 10 tricolore relève le ballon, mystifie les deux derniers défenseurs et s’en va plonger tranquillement dans l’en-but. Un exploit individuel qui est arrivé au meilleur des moments pour sceller définitivement le sort de cette rencontre.

Le chiffre : seulement 70 plaquages pour les Bleuets à l’heure de jeu…

Les Français n’ont laissé que des miettes à leurs homologues durant soixante minutes. Une large domination démontrée au niveau du score mais pas que. Aux alentours de l’heure de jeu, seulement soixante-dix plaquages avaient été effectués par les joueurs de Philippe Boher, pour six ratés. À titre de comparaison, les Gallois avaient dépassé la barre de la centaine depuis de longues secondes.

La question : les jeunes français ont-ils pleinement lancé leur Tournoi ce jeudi ?

Cette question peut paraître quelque peu absurde, mais elle n’est pas sans fondement. Après deux premiers matchs loin d’être rassurants, les Français se sont offerts un grand bol d’air avec cette victoire à cinq points face au pays de Galles. Un succès qui arrive au bon moment pour faire le plein de confiance et terminer ce Tournoi de la plus belle des manières face à l’Écosse mercredi prochain et l’Irlande dans une dizaine de jours.