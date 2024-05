L'édito du lundi : retour vers le futur

Si, comme nous, vous étiez au(x) stade(s) ou devant votre écran ce week-end, eh bien vous n’avez pas perdu votre temps ; encore moins votre argent. Et vous devez certainement vous dire, comme nous, que le rugby est décidément un drôle de sport, en permanence capable de se réinventer pour mieux nous surprendre.

Il en va ainsi de la ProD2 qui s’est conclue sur le fil, vendredi soir. C’est désormais une – bonne- habitude d’avoir ainsi à patienter jusqu’aux derniers instants de la saison pour connaître les noms des qualifiés et ceux des relégués. L’antichambre ne ronronne plus d’ennui, elle bouillonne d’une concurrence endiablée qui justifie la stratégie des dirigeants de la LNR d’en avoir fait un produit d’appel pour revaloriser les droits télé et, dès lors, de lui accorder plus de moyens à l’avenir.

Ce n’est pas tout, chers amis. Au moment où le Top 14 fait la part belle aux métropoles et aux puissances financières, derrière cet un autre rugby qui se dessine en deux temps. D’abord porté par le vent de la nouveauté et du développement, avec les parcours de Vannes et Provence Rugby, qui sont aux portes de l’élite. Avec, également, le formidable parcours de Marcq-en-Baroeul promu la Nationale. La carte du rugby français s’étend très au-delà des fiefs historiques qui font la force de ce sport, il faut clairement s’en féliciter.

Pour le reste, le rugby français renoue avec ses racines et ses bastions que sont Grenoble, Béziers ou Brive, qualifiés pour les barrages de ProD2 et prêts à défier la logique économique qui prédomine à l’étage supérieur. Sans oublier, Dax, tout juste promu au jeu magnifique qui décroche un billet pour les barrages. Et dire qu’il y a une dizaine d’années, certains visionnaires avaient imaginé l’avenir du rugby français en rayant ses sous-préfectures de l’élite…

Ce retour aux sources concerne également les Niçois, qui renouent enfin avec le rugby professionnel après de longues années de misères passées dans l’ombre. C’est là encore un bonheur de revoir les Azuréens dans la course du rugby d’élite ; ils ont tous les ingrédients pour bien y figurer et cette remontada ne va pas manquer de nourrir les ambitions.

Ne boudons pas notre plaisir : ce retour vers le futur va se prolonger dans les semaines à venir. D’abord au gré des barrages de Pro D2 et, même encore, lors de la finale de Champions Cup. Avec le Stade toulousain qui va défier le Leinster pour une affiche de légende entre les deux formations les plus titrées de l’ancienne Coupe d’Europe, entre deux des plus grandes références du Vieux Continent.

Au-delà du folklore, ce sera un vrai test pour les Rouge et Noir. Eux qui dominent le rugby français depuis une paire de saisons, champions de France en titre et déjà qualifiés pour les demi-finales de Top 14, vont défier leur bête noire. Soit une formation irlandaise contre laquelle ils se sont régulièrement cassé les dents et qui a toujours trouvé le moyen de les faire déjouer. À cette aune soyez-en sûrs, cette finale a beau fleurer bon l’air de la tradition, elle n’en restera pas moins un joyau et un instant de vérité.