Logiquement nommé meilleur joueur du Tournoi des 6 nations U20, Henry Pollock est l’un des grands espoirs du rugby anglais.

Un phénomène est en train de naître outre-Manche ! Henry Pollock est le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations U20 2024. L'annonce est tombée hier pourtant, le suspense n’était pas d’une intensité folle. Le jeune troisième ligne de 19 ans a mis tout le monde d’accord sur le pré en raflant trois titres d’homme du match lors des cinq journées de compétition, face à l’Italie (J1 / 11-36), pays de Galles (J2 / 28-7) et face aux Bleus (J5 / 31-45).

En bon capitaine, le joueur est revenu sur cette récompense en saluant nottamment ses coéquipiers : "Je suis très honoré de gagner ce trophée. Je voudrais remercier tous ceux qui, autour de moi, m’ont permis d’être là où j’en suis aujourd’hui. C’était un très beau Tournoi, nous avons très bien construit ses cinq matchs et c’est à mettre au crédit de l’ensemble de l’équipe".

Le successeur de Courtney Lawes ?

Capitaine des jeunes Anglais, le troisième ligne aurait déjà tapé dans l’œil des patrons du XV de la Rose. L’un des conseillers du sélectionneur Steve Borthwick, Richard Hill, avait notamment pris contact avec le joueur : "(Richard) Hill m’a contacté après le match contre l’Italie et m’a donné quelques conseils" a expliqué Pollock au Telegraph.

Troisième ligne anglais des Saints de Northampton promis à un avenir international glorieux, Henry Pollock a tout pour être comparé à la légende du rugby anglais, Courtney Lawes. Pourtant, s’il partage des qualités de défenseur évidentes avec son aîné, Henry Pollock possède surtout un sens de l’attaque impressionnant. Il n’est pas le combattant de l’ombre que peut être Courtney Lawes et s’il peut rêver du trajectoire similaire, il devra surtout imposer son style de jeu. Ses qualités d’attaquant ont mis à mal les défenses adverses tant lors du Tournoi des 6 Nations U20, au cours duquel il a notamment inscrit un triplé face à l’Italie, qu’en club avait qui il a déjà inscrit quatre essais en sept apparitions. Il est notamment devenu le plus jeune marqueur de l’histoire des Saints en inscrivant un doublé à seulement 17 ans face aux Saracens (rien que ça). Le jeune troisième ligne anglais doit maintenant faire le plus dur : confirmer tous les espoirs placés en lui.