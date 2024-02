Henry Pollock, le jeune troisième ligne anglais, a fait des débuts tonitruants avec les moins de vingt ans anglais. Le joueur des Northampton Saints a déjà tapé dans l'œil du XV de la Rose.

Il est jeune, il est beau et il a toute la vie devant lui, Henry Pollock est le nouveau diamant des soldats blancs de sa majesté le roi. Le jeune troisième ligne aile des Northampton Saints découvre, du haut de ses 19 ans, le Tournoi des 6 Nations U20, auquel il pourra encore participer l'an prochain, si la vie ne l'a pas déjà amené plus haut. Steve Borthwick ne pourra pas utiliser le terne "d'ovni" pour qualifier le jeune Anglais. Henry Pollock a connu une formation des plus classiques. Une arrivée dans l'académie de Northampton dès les équipes de U13, avant de franchir les étapes de la jeunesse petit à petit. Mais depuis 2022, tout s'est accéléré pour le jeune blond.

Alors capitaine des moins de 18 ans Anglais, Henry Pollock fait le tour des réseaux sociaux avec une vidéo de son discours à la fin du match face à l'Afrique du Sud. Après ça, tout s'est accéléré pour la pépite anglaise. En septembre 2022, il connaît son premier match avec Northampton face au London Irish. Mais c'est le mois suivant que les supporters des Saints vont vraiment le découvrir. Titularisé au Franklin's Gardens (le stade de Northampton), le jeune Pollock, alors âgé de 17 ans, inscrit un magnifique doublé et devient le plus jeune marqueur de l'histoire du club. Les dirigeants du club des Midlands ont bien compris qu'ils tenaient là un joueur pas comme les autres, au point de lui offrir à l'intersaison un contrat avec l'équipe professionnelle.

Dans l'œil de Steve Borthwick

Le jeune troisième ligne, qui s'il reste un excellent défenseur, poste oblige, sait surtout se signaler par sa pointe de vitesse et son extraordinaire sens de l'attaque. Alors, après avoir inscrit plusieurs doublés avec son club, Pollock a décidé de passer à l'étape supérieure pour son premier match du Tournoi des 6 Nations avec le U20. Contre l'Italie il a tout simplement inscrit un triplé et logiquement été élu homme du match. Face au pays de Galles, s'il n'a pas inscrit d'essai, il est encore reparti breloque d'homme du match autour du cou.

Two Under-20s Six Nations appearances, two man of the match awards. Henry Pollock: generational talent. pic.twitter.com/Kc8EGk6coI — Tom Vickers (@WheresTommyV) February 10, 2024

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues dans les plus hautes sphères du rugby anglais. Richard Hill, qui avait déjà découvert les jeunes Sam Underhill, Tom Curry ou encore conseillé Ethan Roots au sélectionneur du XV de la Rose, n'est pas resté insensible aux talents du jeune des Saints. "(Richard ) Hill m'a contacté après le match contre l'Italie et m'a donné quelques conseils" a expliqué Pollock au Telegraph. Si l'Anglais termine son tournoi comme il l'a commencé et qu'il enchaîne les matchs avec son club, on pourrait rapidement le voir au niveau au-dessus.