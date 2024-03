Si l'Ecosse était à la fête, ce week-end après la victoire face à l'Angleterre, Stuart Hogg, tout jeune retraité du rugby, a été arrêté par la police ce dimanche. Son comportement alors qu'il était devant la maison de son ex-femme est visé.

Stuart Hogg a beau être retraité depuis la Coupe du monde 2023, il a fait parler de lui plus tôt que prévu. Et ça n'est pas vraiment à son avantage : l'ancien arrière écossais (31 ans, 100 sélections) a été arrêté, ce dimanche en fin d'après-midi, par la police à Hawick, une bourgade proche de la frontière anglaise. Aperçu plus tôt dans le week-end avec des célébrités britanniques, Stuart Hogg était accusé dimanche d'un "comportement menaçant et abusif", devant la maison de celle qui était sa femme il y a encore peu de temps.

S'il a été libéré sous caution, un rapport a toutefois été remis au procureur. Il doit comparaître devant le tribunal de Jedburgh Sheriff une fois que le dossier sera constitué d'éléments suffisants.