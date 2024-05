Une semaine studieuse entre travail et émotion, le Stade Niçois attend Suresnes de pied ferme.

On avait laissé les Niçois au milieu de la foule, baignés dans une douce euphorie liée à l’obtention d’une première place en phase régulière brillamment arrachée face à Albi (47-15). Quinze jours plus tard, les mêmes acteurs n’ont pas mis de côté leurs sentiments et ont multiplié les déclarations sur le thème de l’effort, du travail de l’attente, du plaisir et de l’excitation : "On a vraiment bien bossé, et c’est grâce à cela que l’on ressent cette confiance collective qui ne demande qu’à s’exprimer samedi", confirme le capitaine Tom Murday après une séance d’entraînement de haute intensité.

"On a travaillé dur pendant des semaines, et ce n’était pas évident tous les jours. Tout le monde fait l’effort aussi bien à l’entraînement qu’à la musculation et maintenant on a hâte d’en découdre", ajoute Jules Martinez. Travail et abnégation ajoutés à une certaine dose d’insouciance, le XV niçois se concentre autour de valeurs qui lui ont plutôt réussi jusqu’à maintenant. Au moment où Narbonne a choisi la mise au vert, les Niçois n’ont pas souhaité changer leurs habitudes : "On se focalise que sur nous", poursuit Murday.

Conforté par ces paroles, Alexandre Compan a tenu à maintenir un environnement protecteur tout en ajoutant une petite dose de pragmatisme : "Après la victoire face à Albi, j’ai noté un petit relâchement. Depuis, on s’entraîne sérieusement et malgré le contexte, on reste tous concentrés sur l’enjeu."

Les voyants au vert

Le coach niçois prépare sa première demi-finale contre un adversaire qu’il a managé durant deux ans : "C’est bien de voir grandir ce club, on peut aussi se réjouir du bonheur des autres ! Suresnes a fait le match qu’il fallait. Samedi, ça se jouera en partie dans la façon d’appréhender l’événement : au mental." Ce sera aussi un challenge personnel pour Bastien Berenguel et Arthur Vignolles, deux anciens de la maison verte : "Je suis content pour eux mais ça ne va pas plus loin que ça", précise Arthur, bien présent samedi malgré une douleur à la cuisse.

Sur le papier, tous les pronostics penchent en faveur des Niçois qui roulent, à domicile, sur toutes les équipes qui se présentent sur son passage depuis des semaines, Albi laminé il y a quinze jours en a fait la douloureuse expérience. Le précédent résultat entre les deux équipes semble donner un net avantage aux locaux, lorsque le Stade niçois avait largement mené au score, en octobre dernier, avant d’être rattrapé sur la fin (37-19). Tous les voyants semblent au vert du côté de la plaine des Arboras, si l’on rajoute que les Maralpins seront soutenus par plus de 3 000 spectateurs en furie. Ils possèdent de plus une palette rugbystique prête à faire dérailler les Suresnois : un collectif rodé et solidaire, des qualités pour ferrailler dans les rucks, une ligne défensive agressive, rapide et quelques individualités capables de faire de basculer une rencontre. Sans compter une profondeur de banc ou les Vola, Berenguel, Tivoli, Pupuma et Jeune-Joly sont considérés comme bien plus que de simples remplaçants.