Grenoble va récupérer quatre points au classement de Pro D2, selon nos informations, confirmées par le club isérois ce mercredi. Le FCG a remporté une première victoire, alors que le club avait déjà perdu douze points depuis le début de saison.

Grenoble a remporté une première victoire. Selon nos informations, confirmées depuis par le club isérois, le FCG va récupérer quatre points après avoir fait appel auprès de la la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français (ex "Conseil Supérieur de la DNACG"). En décembre 2023, le club isérois avait été sanctionné d'un retrait de 9 points au classement de Pro D2 sur la saison en cours dont 3 points assortis d'un sursis. Des sanctions qui s'ajoutaient aux 6 points déjà perdus en août dernier.

Après leur défaite concédée à Valence-Romans (30-21), les coéquipiers de Sam Davies pointaient à la douzième place de Pro D2. Avec cet appel, le FCG respire et se classera donc dixième, avec 39 points au compteur. Une bouffée d'oxygène pour les hommes d'Aubin Hueber puisque avec ce nouveau classement, les Isérois auront neuf points d'avance sur Biarritz, barragiste.

La formation « Régulation » de la Commission d’appel fédérale a informé ce jour le FC Grenoble Rugby des décisions suivantes.



« Il est prononcé à l’encontre de la SASP GRENOBLE RUGBY, un retrait de cinq points intégralement assortis du sursis au classement du championnat de… pic.twitter.com/M5HkrK8fKR — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) January 31, 2024

L'objectif du top 6 toujours en vue

Surtout, Grenoble revient à six points du top 6 (Brive) et espère toujours arracher une qualification au milieu d'une saison très mouvementée. Pour ce faire, les Isérois devront encore cravacher et être solides à domicile. Pour rappel, le FCG s'était incliné de justesse face à Dax dans son antre du stade des Alpes il y a quelques semaines. Alors que la Pro D2 est en pause cette semaine, les seize équipes de la deuxième division reprendront la compétition le week-end du 8-9 février, dans le cadre de la 19ème journée. Grenoble se déplacera à Mont-de-Marsan pour tenter un exploit dans les Landes.