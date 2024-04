Raffaele Storti est-il seul détenteur du record d’essais en Pro D2 avec 21 réalisations cette saison ? Cela dépend si Mosese Ratuvou est à 20 ou 21 essais inscrits lors de la saison 2014. Cette histoire part d’une erreur a priori anodine, il y a 10 ans…

"Félicitations à Raffaele Storti pour son record d’essais en Pro D2." Ce vendredi, dans Soir de Rugby sur Canal +, Romain Lafitte et Jérôme Thion ont surpris beaucoup de monde en annonçant que l’ailier portugais de Béziers s’était emparé seul du record d’essais. Pourtant, en inscrivant sa 21e réalisation de la saison contre Aurillac en seulement 18 rencontres (!), il devait simplement égaler la marque de Mosese Ratuvou. L’ailier fidjien avait marqué 21 fois lors de la saison 2014 avec le Lou. Tout le monde était perdu, jusqu’au club de Béziers et Raffaele Storti lui-même…

Une erreur de marqueur il y a 10 ans

Vérification faite auprès de la LNR, Mosese Ratuvou a bel et bien inscrit 21 essais lors de la saison 2014. Contacté, le Lou indique aussi que son ancien protégé a marqué le même nombre de réalisations. Avant d’émettre une réserve. Le Fidjien aurait marqué un essai qu’il n’a pas marqué. Pour clarifier cette histoire, il faut contacter Yves Billet, journaliste au Progrès, dont la mémoire ne flanche jamais au moment d’évoquer le Lou. "Mosese Ratuvou est bien à 20 essais, lance-t-il assurément. Ce litige vient d’un Colomiers-Lyon. Il a été indiqué que c’est lui qui avait inscrit un essai alors que c’est Waisale Sukaneveita qui avait marqué. Je me souviens d’être descendu lui demander devant les vestiaires si c’est lui qui avait marqué et Sukaneveita m’avait dit que oui."

En effet, après visionnage des images, l’erreur est assez grossière. Il s’agit clairement de Waisale Sukaneveita qui, avec son numéro 12, vient, tranchant, attaquer la ligner et marquer à la 76e quand Mosese Ratuvou, lui, est sur son aile. Officiellement, les deux hommes sont donc co-meilleurs marqueurs de la Pro D2 ; officieusement, Raffaele Storti est seul à détenir ce record. Mais pour éviter tout problème, il reste trois matchs au Biterrois pour marquer un 22e essai dans la phase régulière !