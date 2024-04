L’ailier aixois, auteur de deux essais et d’une bonne prestation face à Mont-de-Marsan, est concentré, comme tous ses partenaires, sur l’objectif de terminer désormais dans le Top 2.

Sept essais inscrits, cinq points de pris, c’est encore une soirée idéale pour Provence Rugby ?

Oui, c’est une très bonne soirée ! On est très contents car l’état d’esprit était présent après notre défaite à Rouen. Sur ce match, il y a pas mal de choses à corriger mais on a pris cinq points et c’est très bien pour le groupe, pour l’équipe. On savait que les Montois allaient venir avec beaucoup d’énergie et il nous fallait faire un match complet et je crois qu’on l’a fait donc oui, c’est une soirée positive pour nous.

Comme face à Montauban lors du dernier match à Maurice-David, vous avez su faire la différence en première période, c’est ce qui a fait la différence selon vous ?

On commence le match avec trop de pénalités, on s’est compliqué la tâche. Mais ensuite, on a su se ressaisir pour tenir le ballon et à ce moment-là, on a vu que l’on pouvait faire des différences et c’est exact que ce troisième essais juste avant la pause nous a fait du bien. Même si on a vu aussi qu’au tout début de la deuxième mi-temps, on a encaissé un nouvel essai qui aurait pu les relancer. Il faut continuer à bien jouer mais à mieux entamer nos mi-temps. Cela nous éviterait de nous compliquer la tâche.

Mont-de-Marsan était venue avec une équipe remaniée. N’y-a-t-il pas eu une petite décompression mentalement ?

Non pas du tout ! Car la dernière fois qu’une équipe était venue remaniée, j’ai en mémoire Aurillac. Et les Cantalous étaient venus chercher le match nul. Donc, on savait qu’il fallait être vigilant et sérieux. On n’a pas eu ce relâchement et heureusement car cette équipe est joueuse et il ne fallait relâcher la pression. On est restés sérieux jusqu’au bout pour justement éviter ce genre de désillusion. On a su rester focus sur le match et cela nous a été profitable.

Sur votre prestation personnelle, deux essais inscrits, c’est important dans votre saison. On sent que vous avez une équipe qui a envie de jouer, c’est votre avis ?

Bien sûr que c’est important pour moi même si, à l’arrivée, on joue toujours pour le groupe. Je suis ailier et je veux inscrire des essais. On fait la différence derrière mais parce que les « gros » font un boulot monstre devant ! Les décalages se font et après on a vraiment envie de bien finir le travail. Et quand on est bien dans le match, forcément, on a toujours envie d’en remettre une couche pour aller marquer encore des essais. Et ce soir contre les Montois, on a pu marquer sept essais et c’est top !

A trois journées de la fin, le Top 2 est forcément dans vos têtes. Vous y pensez forcément ?

Oui bien sûr, on y pense ! On ne va pas faire la fine bouche après cette nouvelle victoire bonifiée ! Il nous reste trois matchs à disputer dont deux à la maison et oui, on va tout faire pour terminer dans les deux premiers du championnat et se mettre ainsi dans les meilleure dispositions pour disputer, pour le première fois dans l’histoire du club, les phases finales. Maintenant, il faut enchaîner contre Valence-Romans à la maison vendredi prochain avec l’objectif de rester encore invaincu et de continuer notre moisson de points. Donc, on va se remettre au boulot pour bien préparer ce duel. C’est notre mission depuis le début de la saison. Match après match, on grandit tous ensemble !