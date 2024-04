Ce mercredi, le club de Provence Rugyb a annoncé la prolongation de contrat de deux de ses trois-quarts. L’expérimenté Jimmy Gopperth continue une saison en plus tandis que le jeune ailier Léo Drouet s’engage pour deux ans supplémentaire.

C’est assez peu commun pour le souligner : il y a 20 ans d’écart entre Léo Drouet (20 ans) et Jimmy Gopperth (40 ans) ! Mais une chose les rassemble, le maillot provençal. En effet, les deux joueurs ont prolongé l’aventure avec Provence Rugby comme l’a officialisé le club ce mercredi : "Avec ces deux signatures, placées sous le signe de la transmission, Provence Rugby est certain de pouvoir envisager l’avenir sereinement : à court terme, avec l’engagement de l’éternel Jimmy Gopperth, et à long terme, avec celui de Léo Drouet, l’un de ses grands espoirs." Jimmy Gopperth s’est engagé pour une saison supplémentaire ("au moins" précise le club) alors que la pépite Léo Drouet lui a signé pour deux années de plus.

Je sens que j’ai encore beaucoup à offrir

Ce sont deux joueurs importants dans la saison des Provençaux, actuellement deuxièmes du championnat de Pro D2, qui vont poursuivre l’aventure. L'expérimenté buteur de l’équipe Gopperth a inscrit 139 points alors qu’il reste encore quatre journées à jouer. "Nous sommes en train de développer quelque chose de spécial ici à Provence Rugby et je suis enthousiasmé par l’avenir de ce club, a lancé le quarantenaire. Je suis ravi de faire partie de ce groupe à l’avenir car je sens que j’ai encore beaucoup à offrir sur et en dehors du terrain au sein de l’équipe. J’ai hâte de terminer la saison en force. Allez les Noirs".

Léo Drouet, lui, a connu 17 feuilles de match pour 14 titularisations avec la fougère provençale. Il a inscrit deux essais, contre Soyaux-Angoulême et à Nevers cette saison."Très fier et très heureux de pouvoir porter à nouveau le maillot de Provence rugby pour les deux prochaines saisons. Je suis au bon endroit pour poursuivre ma progression avec l’objectif de jouer de plus en plus. Je suis très fier de faire partie de ce projet incroyable et très impatient de continuer à tout donner sur le terrain".

Pour la fin de saison, ces deux joueurs auront évidemment à cœur d’emmener Mauricio Reggiardo et tous leurs coéquipiers le plus loin possible dans la compétition. Et pourquoi pas rejoindre l’élite pour leur(s) future(s) saison(s)… Mais ça passera d’abord par un succès face à Mont-de-Marsan ce jeudi soir sur la pelouse de Maurice-David !