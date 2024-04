Le deuxième face au quatrième. Le match d’ouverture de la 27e de Pro D2 proposait une affiche au sommet entre Provence rugby et le Stade Montois au stade Maurice-David jeudi soir. Dans celle-ci, les Aixois décrochent un succès bonifié 46-22 (7 essais à 3) Cette victoire permet à Provence rugby de reprendre les commandes du championnat avant la suite de la journée ce vendredi soir. Et notamment le déplacement de Vannes à Montauban.

Provence rugby voulait prolonger sa série d’invincibilité à domicile pour asseoir sa position dans les deux premières places du championnat, synonyme d’accueil d’une demi-finale en phase finale. Face au Stade montois en ouverture de la 27e journée de Pro D2 jeudi soir, les Aixois ont fait parler la poudre. Avec un succès bonifié, 46-22.

Une leçon de réalisme

Pour obtenir sa demi-finale à domicile, Provence rugby ne fait pas les choses à moitié. Dans un duel d’équipes présentes dans le carré d’as de la Pro D2, les Aixois manifestent du réalisme pour assommer leurs adversaires. Ils font tout d’abord le dos rond pendant 25 minutes (3-3), avant de placer un coup d’accélérateur violent et décisif avant la pause (22-3). En effet, pendant 25 minutes, Provence rugby et le Stade montois restent à égalité. Quand les Landais ne valident pas un temps fort alors qu’ils jouent deux pénalités en touche, les Aixois les imitent quelques minutes plus tard en ne prenant pas les points. Mais les locaux ajoutent la réussite cette fois-ci. Ainsi, Léo Drouet montre la voie à suivre avec un premier essai (26e). L’accélération des joueurs de Mauricio Reggiardo est nette. Autour du centre Inga Finau, qui en plus de son activité au centre du terrain, s’offre un doublé avant la pause (33e et 40e). Notamment une première réalisation sur un lancement de jeu derrière mêlée. Réalistes, les Provençaux mènent alors bien leur barque. Ils jugulent la révolte montoise au retour des vestiaires même si le Landais Myles Edwards (43e) inscrit un essai avant que le talonneur provençal Lucas Martin ne récolte un carton jaune, sanctionnant la 10e faute aixoise de ce match (44e). Au lieu de perdre le fil et d’offrir une fenêtre de tir à un retour montois, les Provençaux replacent un coup d’accélérateur. Par l’intermédiaire de leur demi de mêlée Arthur Coville (27-8, 46e). Dès lors, les locaux peuvent dérouler. Léo Drouet peut célébrer un doublé (57e) et Jean-Charles Orioli fêter à son tour un essai (68e) avant qu’Atila Septar ne signe en force le septième essai provençal (46-8, 76e). L’addition est lourde, les Landais l’allègent un peu avec deux essais tardifs via Baptiste Canut (78e) puis Gatien Massé (46-22, 80e). Mais la victoire de Provence rugby est sans appel. Et bonifiée !

Pression sur Vannes et Béziers

Cette victoire permet à Provence rugby de reprendre (provisoirement ?) les commandes du championnat avant la suite de la 27e journée ce vendredi soir. Et notamment le déplacement de Vannes à Montauban. Ce résultat met aussi la pression à Béziers (3e à désormais cinq longueurs de la formation aixoise) pour son déplacement à Aurillac… Toutefois, il restera trois journées à l’issue de cette semaine et la lutte continue de faire rage à tous les échelons. Au sommet du championnat où un trio s’est détaché. Juste derrière, où Mont-de-Marsan peut escompter accueillir un barrage à domicile en terminant 4e. Cette dernière ligne droite sera à bien négocier. La semaine prochaine, Aix-en-Provence accueillera Valence-Romans tandis que Mont-de-Marsan défiera Dax dans le derby landais.