Le talonneur gallois Ken Owens a annoncé ce mercredi sa retraite sportive, à l’âge de 37 ans. Il a notamment connu 91 sélections avec le XV du Poireau.

Le Pays de Galles perd encore une de ses légendes. Après Alun Wyn Jones en début de saison, c’est un nouveau joueur de la génération dorée galloise qui tire sa révérence. Le pilier des Scarlets Ken Owens, 91 sélections avec le XV du Poireau, a annoncé prendre sa retraite sportive ce mercredi, évoquant des blessures à répétition.

"Ne pas jouer a été un défi, mais le moment est venu de suivre les conseils médicaux et de raccrocher […] Ce n’est peut-être pas la fin de mon rêve, mais ma carrière a dépassé tout ce dont j’aurais pu rêver" a déclaré Ken Owens à la chaîne S4C.

Au cours de sa carrière, le joueur de 37 ans a remporté quatre Tournoi des Six Nations dont deux Grand Chelem, a été champion une fois avec son club des Scarlets et a participé à trois Coupes du monde. Il a également connu 5 sélections avec les Lions britanniques et irlandais, en 2017.