Le Gallois a réussi sa conversion au football américain, puisqu'il a été recruté par les Kansas City Chiefs, vainqueurs des deux derniers Super Bowl, pour une durée de trois ans.

C'est sans doute le genre de phénomènes qui pourraient briller dans n'importe quel sport. Louis Rees-Zammit a suivi le programme de la NFL "International Player Pathway", formation facilitant aux sportifs de haut niveau l'accès aux clubs de football américain. Même s'il n'y avait jamais joué avant ce mois de janvier, quand il a quitté le rugby à XV, l'international gallois a épaté son monde lors du jour fatidique de repérage, plus tôt dans le mois. En effet, c'est plus d'une douzaine de clubs qui voulaient signer le prodige.

Mais on l'apprend en cette fin de semaine, le sportif de 23 ans a signé un contrat de trois ans en faveur des Kansas City Chiefs. Ce sont les vainqueurs des deux derniers Super Bowl. Celui qui a choisi le numéro 9 a pu visiter leurs installations, dont le Arrowhead Stadium.

Son objectif désormais sera de gagner une place dans le groupe final de 53 joueurs pour la saison qui débute en septembre.

On sait qu'il gagnera aux alentours de 900 000$ par an (soit 833 355€) et qu'il devrait concourir pour le poste de "running back".