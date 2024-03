Alors qu’il s’est lancé dans le football américain il y a de ça plusieurs mois, Louis Rees-Zammit (23 ans) disposerait de trois offres de clubs de NFL, annonce Rugby Pass. Il devrait rejoindre une de ces équipes pour un camp d’entraînement cet été.

Louis Rees-Zammit est déjà très demandé de l’autre côté de l’Atlantique ! L’ancien ailier de Gloucester et du pays de Galles s’est lancé en janvier dernier dans le football américain via le "NFL’s International Player Pathway Program", qui est une passerelle pour que des sportifs de haut-niveau puissent rejoindre la prestigieuse ligue nord-américaine (la NFL). Lors de cette sorte de camp d’entraînement, qui lui sert d’apprendre les rudiments du sport et de montrer ses capacités physiques afin de se faire remarquer par des franchises, le Gallois a déjà impressionné par sa vitesse lors de divers exercices. Lors d’un test effectué à l’Université de Floride du Sud, il a effectué un temps de 4,44 secondes sur un sprint de 40 mètres avec départ arrêté.

Welsh rugby union star Louis Rees-Zammit - “Rees-Lightning” - ran a 4.50 40 at the NFL International Player Pathway Pro Day. Unofficial time. pic.twitter.com/O6nd2XNHJS — Rob Maaddi (@RobMaaddi) March 20, 2024

Impressionnant lors des tests de vitesse

Son profil semble tellement intéressant que selon Rugby Pass, trois franchises de NFL seraient entrées dans une lutte acharnée afin d’enrôler Rees-Zammit. Celui qui a participé à la dernière Coupe du monde de rugby en France avec le pays de Galles disposerait d’offres d’environ 900 000 dollars par an pour s’inscrire dans le camp d’entraînement d’été d’une de ces trois franchises. Le joueur est toujours en train de perfectionner son jeu au sein de l’IPP. Il pourrait jouer aux postes de running back (coureur), wide receiver, (receveur large), punt (buteur) ou kicker returner (réceptionner de coup de pied).

Le temps semble propice pour Rees-Zammit, alors que cette saison, et pour la première fois de l’histoire, les franchises de NFL se voient attribuer une place supplémentaire dans leur camp d’entraînement pour les joueurs issus de l’IPP.