Il reste six journées de championnat avant le début des phases finales. L’occasion de faire un petit point sur le classement des JIFF. Si la grande majorité des clubs français s’en sortent bien, Clermont et Montpellier sont en retard et devront s’adapter d’ici la fin de la saison.

Avant le début du sprint final en Top 14, le classement des JIFF (joueur issu des filières de formation) pourrait avoir son importance. Pour rappel, chaque club est obligé d’afficher une moyenne d’au moins 16 JIFF sur la feuille de match à la fin de la saison, sous peine de sanctions sévères qui peuvent aller de – 6 points (si la moyenne est supérieure ou égale à 15 mais inférieure à 16), à – 12 points (si la moyenne est inférieure à 13 JIFF au total).

Cette règle des JIFF a changé beaucoup de choses dans le rugby français et aujourd’hui les coachs et managers doivent composer leur 23 en ayant en tête cette obligation. Car si les sanctions peuvent être dramatiques pour les clubs ne respectant pas la règle, le système récompense aussi les bons élèves. En effet, lorsqu’une équipe affiche une moyenne de 17 JIFF ou plus, elle bénéficie d’une aide financière appelée le "Fonds JIFF" et la coquette somme de 220 000 euros (ajout de 500 euros à chaque centile entre les moyennes de 17 et 19 JIFF, plafond à 320 000 euros).

Ceci étant dit, il est intéressant de voir le bilan à six journées de la fin du championnat. Sans grande surprise, c’est le Stade toulousain qui arrive en tête. D’après le classement d’All Rugby, les champions de France en titre ont aligné plus de 21 (21,1) joueurs issus de la formation française depuis le début de la saison. C’est le seul club qui dépasse la barre symbolique des 20. En deuxième position se place le Racing 92 (19,75), qui était en tête en novembre dernier. L’Aviron bayonnais complète le podium avec une moyenne de 19,4 JIFF par match.

Le classement des JIFF avant la 21e journée de Top 14 Toulouse : 21,1 Racing 92 : 19,75 Bayonne : 19,4 Bordeaux-Bègles : 19,3 La Rochelle : 18,3 Stade français : 17,35 Pau : 17,15 Castres : 17,1 Toulon : 16,95 Lyon : 16,45 Perpignan : 16,3 Clermont : 15,95 Oyonnax : 15,75 Montpellier : 15,55 (source All Rugby)

Il est important de préciser que le système JIFF prend en compte les clubs qui fournissent le plus d’internationaux à l’équipe de France. En effet, lors des doublons, les joueurs convoqués en Bleu sont comptabilisés et ajoutés au nombre de JIFF réellement alignés sur la feuille de match. C’est le cas aussi pour les joueurs retenus avec France 7 et avec les Bleuets (s’ils ont plus de 10 matchs pros).

Inquiétude pour Montpellier et Clermont

Deux clubs ne sont actuellement pas dans les clous. Il s’agit de l’ASM et du MHR. Les Auvergnats ont légèrement remonté leur seuil qui était de 15,84 à la fin mars, mais Clermont devra encore faire des efforts pour terminer à 16 ou plus lors des six dernières journées. "On a cette contrainte des Jiff, comme toutes les équipes, mais c’est vrai que nous sommes plus impactés donc jusqu’à la fin de la saison on devra regarder ce compteur pour ne pas être en difficulté", précisait à l’époque l’entraîneur de l’ASM Frédéric Charrier.

C’est plus inquiétant encore pour Montpellier, qui est bon dernier du classement avec une moyenne de 15,55 JIFF depuis le début de la saison. Le champion de France 2022 vit une saison galère et lutte pour son maintien dans l’élite. Patrice Collazo et son staff sont arrivés dans l’Hérault en novembre dernier après la 7e journée de championnat. Dans cette opération maintien, ils devront prendre en compte le quota JIFF sous peine d’être durement sanctionné la saison prochaine. Il y a quelques jours, le président Mohed Altrad avait affirmé que son club serait dans les clous en fin de saison.

Nombre de non JIFF par club en moyenne depuis le début de saison.

Intéressant enfin de voir que le classement des clubs qui alignent le plus de joueurs non JIFF depuis le début de la saison différe de celui du nombre de JIFF. Toulon arrive en tête avec une moyenne de 8 depuis août dernier. Perpignan et Montpellier (7,85) suivent. Bayonne est l’équipe qui utilise le moins de joueurs non JIFF (3,8 en moyenne depuis le début de la saison).