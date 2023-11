Huit journées sont déjà passées en Top 14, onze en Pro D2, les tendances de début de saison se confirment ou s'infirment, et les clubs alignent plus ou moins de JIFF. Si certaines équipes sont largement dans les clous des quotas, d'autres vont devoir se rattraper.

"A-t-on aligné assez de Jiff ?" C'est la question qui se pose dans de nombreux clubs la fin de saison venue. Quand la réponse est négative, c'est le moment pour les présidents de sortir la calculette. Pour rappel, en Top 14 et en Pro D2, à la fin de la saison chaque club doit avoir aligné en moyenne 16 joueurs issus de la formation française, sauf les promus qui bénéficient d'une dérogation et peuvent se limiter à 14, puis 15 la saison suivante. Mais les équipes qui affichent une moyenne de 17 ou plus ont le droit à une aide financière appelée le "Fonds Jiff". Celui-ci prévoit une somme de 220 000 euros pour chaque club "très bon élève". Et à chaque centile entre les moyennes de 17 et 19 Jiff équivaut à un ajout de 500€, le plafond étant de 320 000€.

Le Racing premier de la classe

Cette saison, en plus d'être premier du Top 14, le Racing affiche un taux impressionnant de 21,83 Jiff par feuille de match. Jacky Lorenzetti, le président du club francilien, ne devrait pas avoir à se creuser les méninges au printemps. Comme souvent, le Stade Toulousain figure également haut dans ce classement avec une moyenne de 21,50, les Rouge et Noir ne devraient pas non plus avoir de problème de ce côté-là. Cela s'explique par les nombreux internationaux dans l'effectif toulousain. En effet, chaque joueur retenu avec le XV de France compte pour un Jiff sur la feuille de match du Stade toulousain.

Autre bon élève, Bayonne, qui pourrait se contenter de 15 Jiff, en dénombre 20 par match depuis le début de l'exercice 2023-2024.

Le Comité Directeur de la LNR a validé les moyennes intermédiaires de JIFF sur la feuille de match par club de TOP 14 et de PRO D2. Les voici après 6 journées de TOP 14 et 10 journées de PRO D2. pic.twitter.com/pfhrnR87mG — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) November 28, 2023

Toulon a semble-t-il appris de ses erreurs de la saison passée et aligne pour l'instant 19 joueurs issus de la formation française. Le promu oyonnaxien qui possède une moyenne de 15,33 reste aussi dans ses clous (14 sont demandés pour sa première saison dans l'élite). Pour l'instant aucun club de l'élite n'est hors des comptes et 10 d’entre eux pourraient même prétendre au fameux "Fonds Jiff".

Brive en difficulté

Son de cloche un peu différent du côté de l'antichambre du Top 14. Aucun club n'a pour l'instant une moyenne aussi impressionnante que dans l'élite. Premier de ce classement, Grenoble aligne en moyenne 18,30 Jiff par match. En revanche, deux clubs vont devoir faire mieux. Brive, qui connaît un début d'exercice pas à la hauteur des attentes suscitées sur le terrain, n'a pour l'instant que 15,10 Jiff par match. Un problème qui pourrait rapidement se transformer en casse tête pour leur nouvel entraîneur Pierre-Henry Broncan. Béziers qui réalise une saison plus prometteuse a une moyenne de 15.90. Rien de rédhibitoire pour l'instant, mais le chiffre reste à surveiller pour les Biterrois. Montauban, avec 16 Jiff de moyenne, reste tout juste dans les clous.