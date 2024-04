Dans une interview accordée à nos confrères du Midi Libre, Mohed Altrad est revenu sur les enjeux de la fin de saison de son club, Montpellier.

Fin de saison à frissons pour Montpellier. Mais pas ceux des phases finales comme en 2022. Le MHR pointe actuellement à la treizième place du classement. Les Héraultais ont quatre points de retard sur Clermont, douzième. Mohed Altrad, dans une interview accordée à nos confrères du Midi Libre, a avoué ne pas penser un seul instant à une relégation à l’échelon inférieur : "Je ne l’accepte pas. Comme je l’ai dit, on a deux possibilités de se sauver avec le match de barrage ou en étant douzième, donc deux chances."

Le président du MHR a aussi précisé travailler sur l’effectif de la saison prochaine, en Top 14, donc. Il a avoué que Joshua Moorby s’était engagé avec les Héraultais, comme annoncé précédemment dans nos colonnes. Mohed Altrad a aussi lâché que Mako Vunipola avait été proposé à son club qui a refusé, à cause d’un trop grand nombre de joueurs non-Jiff. À ce sujet, il a affirmé que son club serait dans les clous en fin de saison, alors que le MHR a actuellement une moyenne de 15,55 Jiff.

Pour finir, l’homme d’affaires est revenu sur le retour de Mohamed Haouas au GGL Stadium et l’arrivée au club de Claude Atcher ces dernières semaines. "Mohamed Haouas est un cas social, a-t-il commenté. On a un projet pour lui. On veut l’accompagner, l’aider, le mettre sur la bonne voie. Encore plus que par le passé. Et sportivement, on en a besoin. Concernant Claude, il s’est proposé pour faire une étude pour savoir comment le club peut augmenter ses recettes. Claude Atcher a été jugé innocent à ce que je sache. Il a le droit de bosser."