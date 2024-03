Après sa victoire autoritaire face à Pau, Clermont s’apprête à défier le Racing 92 (samedi, 17 heures) pour un déplacement à double enjeu : prendre des points et soigner le compteur Jiff. D’autant que la séance ouverte au public a été marquée par les sorties de Sébastien Bézy, Fritz Lee et Benjamin Urdapilleta qui ont tous dû écourter leur entraînement.

Le ciel ensoleillé du Michelin a laissé place au crachin, ce mardi après-midi. Pour leur traditionnel entraînement ouvert au public, les joueurs de Clermont n’ont pas retrouvé la châleur qui les avait portés à un succès vital face à Pau (31-28) quelques jours auparavant. Devant quelques dizaines de braves supporters jaune et bleu, les coéquipiers de Baptiste Jauneau se sont entraînés pendant plus d’une heure sur la pelouse détrempée du Michelin. Des conditions aux antipodes de celles qui attendent les Jaunards à Paris La Défense Arena, ce week-end.

Après trois semaines passées en Auvergne, dont deux réceptions (Oyonnax et Pau), les Clermontois vont retrouver les joies des déplacements en affrontant le Racing 92, dans son fameux stade fermé. "Leur pelouse est une surface rapide, tout le monde la connaît maintenant, on jouera dans des conditions idéales et on va s’inspirer des équipes qui ont gagné là-bas. On veut montrer un beau visage dans cette arena, c’est une ambiance toujours particulière avec l’envie d’envoyer du jeu et de mettre de la vitesse" affirme Frédéric Charrier. Mais l’entraîneur des trois-quarts clermontois espère surtout que ses hommes ramèneront des points de ce voyage dans les Hauts-de-Seine.

Auteur d’une prestation stratosphérique au Michelin contre la Section Paloise, George Moala a expliqué les raisons de son retour au plus haut niveau, rendu possible par deux bonnes semaines de préparation physique intense et ciblée.https://t.co/cxArVgNn2o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 24, 2024

"On a perdu trop de points à domicile, deux déplacements nous attendent avec le Racing et Bordeaux-Bègles, donc on se doit d’attraper des points à l’extérieur". Anthony Belleau poursuit également les ambitions de son entraîneur. "Il faut qu’on aille là-bas pour gagner, le Racing vient de gagner à Castres, ils sont en pleine confiance, c’est une très belle équipe. Ils veulent se rassurer avant la Champions Cup maintenant on sait où on met les pieds. Un match complet nous attend, avec des conditions déjà connues et beaucoup de vitesse".

Inquiétudes pour Bézy, Lee et Urdapilleta

Dixième à trois points du top 6 et à cinq unités du barragiste (Montpellier), Clermont doit regarder partout avant le sprint final du championnat. S’ils se sont offerts un bol d’air frais contre la Section paloise, les Jaunards savent que la meute des poursuivants peut revenir à vitesse grand V en cas de mauvais résultats au Racing. Mais Christophe Urios doit également se creuser les méninges avec un autre objectif : remonter le quota Jiff. Avec une moyenne de 15,84 Jiff alignés depuis le début de saison, l’ASM n’est pas dans les clous (la LNR autorise un seuil de 16.00 Jiff) et devra se priver de plusieurs éléments forts de son effectif lors des prochaines semaines.

Top 14 – Benjamin Urdapilleta est sorti de la séance en souffrant de la cuisse droite. Icon Sport - Romain Biard

La séance de ce mardi après-midi a d’ailleurs laissé quelques cadres sur le flanc. Benjamin Urdapilleta a dû écourter sa séance suite à une pointe ressentie derrière la cuisse, Fritz Lee s’est plaint du mollet et Sébastien Bézy se tenait le poignet en grimaçant à l’issue de l’entraînement. Des blessures qui ne riment pas encore avec forfait mais qui pourraient changer les plans du manager clermontois et de son staff. "On a quelques bobos donc on va voir comment ils sortent de la séance. On a cette contrainte des Jiff, comme toutes les équipes, mais c’est vrai que nous sommes plus impactés donc jusqu’à la fin de la saison on devra regarder ce compteur pour ne pas être en difficulté" précise Frédéric Charrier.