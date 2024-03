Les Crusaders douze fois champions de l'épreuve touchent le fond, les Hurricanes enchainent, les Chiefs régalent... Retour sur la quatrième journée de Super Rugby !

Quatre matchs sans victoire pour les Crusaders, une première depuis 2009

Un seul être vous manque est tout est dépeuplé. Depuis le départ du coach Scott Robertson (83% de victoire avec les Crusaders) à la tête des All Blacks, les Crusaders n'ont pas gagné le moindre match ! Ce week-end, ceux qui comptent douze Super Rugby dans leur palmarès (en plus de deux Super Rugby Aotearoa) ont subi leur quatrième défaites de la saison en Super Rugby face aux Hurricanes (10-14). Il faut remonter à la saison 2008/2009 pour trouver trace d'une telle série noire avec un maigre point de match nul glané en quatre rencontres. Il faut sans doute laisser du temps à Rob Penney (coach depuis la fin de la Coupe du Monde) pour remplacer les départs de Whitelock (Section Paloise) ou de Richie Mo'unga (Toshiba Brave Lupus Tokyo) tout deux titulaire lors de la dernière finale de championnat. Ce dernier a d'ailleurs marqué un triplé ce dimanche face au club du Mitsubishi Dynaboars.

Les Reds corrigent les rebels, Ravai marqueur

Sans concession ! Les Reds ont planté 53 points aux Rebels (26-53) et confirment leur bon début de saison. Les avants du club de Brisbane ont montré la voie. Preuve en est six des huit essais des Reds ont été inscrits par le pack, l'occasion pour un ancien pensionnaire du Top 14 de s'illustrer. Peni Ravai, ancien pilier de l' Union Bordeaux-Bègles (2017 - 2020) et de l'ASM Clermont Auvergne (2020 - 2022) a inscrit son premier essai de la saison tout en puissance vingt minutes après avoir délivré une passe sautée pour l'essai de Liam Wright. Le club australien pointe à la deuxième place du classement à seulement deux points des Hurricanes.

Les Chiefs en récital

Pas de surprise dans le match entre Chiefs et les Fijian Drua, les Néo-Zélandais l'emportent facilement 46-29. Un festival offensif qui nous offre un essai splendide. Jeu dans le dos, chistera, coup de pied par-dessus... et Shaun Stevenson permet à son équipe de retrouver la victoire après le faux pas face aux Reds la semaine dernière. Les vice-champions en titre pointe à 3 points du leader Hurricanes.

Les Hurricanes à l'arraché

Les hommes de Clark Laidlaw ont assuré l'essentiel en arrachant la victoire face aux Crusaders. Les avants des Hurricanes ont dominé le pack des Crusaders acculé sur leurs 5 mètres pour la mêlé de la gagne. Pénalité vite jouée, deux "pick and go" et Justin Sangster arrache la victoire dans le money time (10-14). Les Hurricanes enchaînent une quatrième victoire en autant de rencontres cette saison et confortent leur première place au classement du Super Rugby.