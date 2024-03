Après le lancement de la série "Full Contact", retraçant les coulisses du Tournoi des 6 Nations 2023, une deuxième saison verra le jour l'année prochaine, annonce Six Nations Rugby, ce jeudi.

Netflix aime le rugby. Quelques semaines après avoir lancé la mini-série "Full Contact", retraçant les coulisses de chaque équipe du Tournoi des 6 Nations 2023, la plateforme de streaming lancera une deuxième saison en 2025, selon un communiqué de presse de Six Nations Rugby paru ce jeudi. Sur le même modèle que les six premiers épisodes de la première saison, le deuxième volet de "Full Contact" suivra les meilleurs moments de l'édition 2024 du Tournoi. "Le Tournoi de cette année a déjà livré des rencontres passionnantes sur le terrain et a été rempli de moments mémorables qui captiveront le public lors de la deuxième saison : la surprise de l'Angleterre face à l'Irlande, championne en titre, qui a gagné avec un dernier drop ; la première victoire de l'Italie à domicile en 11 ans après un match nul émouvant contre la France ; et la défense de la Calcutta Cup par l’Écosse" décrit le communiqué.

Tom Harrison, directeur général de Six Nations Rugby, a également déclaré : "Nous sommes ravis de présenter au public du monde entier un autre épisode de la représentation intime et sans compromis du plus grand tournoi international annuel de rugby au monde. La première saison ayant été si bien accueillie, nous sommes certains que la suite continuera à attirer de nouveaux fans et contribuera à propulser l'attrait mondial du jeu".