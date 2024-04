Dans une ambiance incandescente, Clermont n'a fait qu'une bouchée de l'Ulster (53-14) avec des performances majuscules de Pita-Gus Sowakula ou Baptiste Jauneau, pour ne citer qu'eux. Très attendu, le centre irlandais Stuart McCloskey a été muselé par des Jaunards enragés en défense.

Les Tops

Baptiste Jauneau

Le jeune demi de mêlée clermontois a parfaitement assumé son rôle de capitaine. Entre deux explications avec M. Ridley, l'arbitre de la rencontre, Baptiste Jauneau a été une menace constante dans la défense nord-irlandaise. À la 19ème minute, son départ supersonique d'une sortie de maul fut à l'origine de l'essai de Yato. Peu avant la mi-temps, sa course tranchante permis à Raka de glaner une pénalité suite à un subtil coup de pied. Au pied, justement, le natif d'Ogeu a su soulager ses coéquipiers lors des renvois de l'Ulster. En défense, enfin, Jauneau ne s'est pas échappé en envoyant quelques "tubes", à l'image de ce plaquage rugueux sur Lowry en fin de premier acte. En deuxième période, Baptiste Jauneau a davantage géré l'avance de ses hommes avant de laisser sa place à Sébastien Bézy.

Pita-Gus Sowakula

Déjà élu homme du match lors du huitième de finale, face aux Cheetahs, le numéro 8 néo-zélandais a encore marqué le Michelin par sa puissance. Auteur d'un doublé, dont un essai marqué par une course dévastratrice à cinq mètres de la ligne, Pita-Gus Sowakula a marqué les esprits par son acharnement en défense et son envie diabolique de gagner la ligne d'avantage. Avec dix-huit plaquages au compteur, dont plusieurs caramels distribués dans les cotes des Ulstermen, l'ancien Chief des Waikato a été l'une des grandes satisfactions du paquet d'avants auvergnats. Avec cette nouvelle copie proche de la perfection, Sowakula est en train de réussir son intégration à Clermont.

Challenge Cup - Alex Newsome s'est offert un bel essai face à l'Ulster. Icon Sport - Baptiste Fernandez

Anthony Belleau

Le numéro 10 clermontois a été le métronome de la ligne d'attaque clermontoise face à l'Ulster. Alors que Christophe Urios attendait beaucoup de son axe 8-9-10, Anthony Belleau a su parfaitement alterner entre coups de pied de pression et distribution pour ses félins. Surtout, l'ouvreur de l'ASM a été presque parfait au pied avec seulement un échec face aux perches. Une réussite qui a permis aux Jaunards de garder de la marge en première période, avant de s'échapper ensuite. Match majuscule.

Alex Newsome

En difficulté la semaine passée, notamment sous les ballons hauts, l'arrière australien s'est magnifiquement rattrapée lors de ce quart de finale. Très sûr dans le fond du terrain auvergnat, Alex Newsome a trouvé l'équilibre parfait entre la volonté de mettre le feu sur la pelouse du Michelin et taper loin devant. Sa géniale inspiration du début de la deuxième période (où il fut à l'origine et à la conclusion d'une action rondement menée) a permis à ses coéquipiers de bien débuter le second acte et de s'échapper au tableau d'affichage.

Les Flops

Nathan Doak

L'habituel demi de mêlée de l'Ulster était une nouvelle fois titularisé à l'ouverture, en l'absence de Billy Burns. Sous la chaleur clermontoise, le numéro 10 irlandais a manqué de panache et d'esprit d'initative pour inquiéter la défense auvergnate. Sans grande inspiration, Nathan Doak n'a pratiquement joué que dans la distribution, et ne s'est malheureusement signalé que par une touche directe en deuxième période.

Stuart McCloskey

Il était attendu de pied ferme en Auvergne, et le centre irlandais a été bien reçu. La principale arme offensive de l'Ulster est restée bien muette face à l'épaisse défense jaune et bleue, qui surveillait McCloskey comme le lait sur le feu. À l'inverse de Doak, le centre a tenté de varier son jeu, mais sans grande réussite. Une performance loin d'être mauvaise, mais sans éclat au regard des espoirs entretenus.