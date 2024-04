Le court succès face aux Cheetahs a montré certaines difficultés au sein du trio 8-9-10, porté par Sowakula, Bézy et Belleau. Contre l’Ulster, cet axe devra se renforcer pour menacer les Nord-Irlandais.

Sébastien Bézy l’admettait lui-même. Les arrières clermontois n’ont "pas été au niveau des avants" face aux Cheetahs. Des réceptions de chandelles mal assurées, des combinaisons moins fluides ou un impact offensif en dents de scie ont justifié la déclaration du capitaine jaune et bleu, alors que les "gros" avaient sorti une copie à la hauteur de l’enjeu. Comment expliquer cette défaillance des lignes arrières ? L’axe 8-9-10 semble être un premier élément de réponse. Composé de Pita-Gus Sowakula, Sébastien Bézy et Anthony Belleau, ce trio n’a pas joué en harmonie face aux rugueux sud-africains. Si la charnière se connaît maintenant depuis plus d’un an, l’intégration du puissant néo-zélandais se poursuit semaine après semaine. L’avantage, et l’inconvénient de "PGS", réside dans son profil d’imprévisible facteur X, à l’image d’une mêlée dans les vingt-deux mètres clermontois où l’ex-All Black est parti seul pour défier la défense des Cheetahs.

Auteur du meilleur match de sa saison, Sowakula doit encore faire des progrès dans sa relation avec sa charnière. "Il faut qu’on ait une meilleure connexion entre notre numéro 8 et la charnière, mais ce n’est pas facile ! Pita-Gus a été un fer de lance face aux Cheetahs. Mais il faut qu’on apprenne à jouer autour de lui. Il a un jeu à part, sur les départs de mêlée on ne sait jamais trop ce qu’il peut faire. Il faut qu’il arrive à avoir ce rôle de transmission entre les avants et les trois-quarts, ce qu’il fait bien par moments, mais il doit faire plus", notait Christophe Urios à l’issue du huitième de finale.

L’association Jauneau – Belleau décisive

En milieu de semaine, Julien Laïrle a remis l’accent sur ce fameux axe. L’entraîneur des avants clermontois ne déroge pas aux propos du manager clermontois mais sent que le trio peut vite se sublimer, avec un peu plus de temps passé sur le pré. "Ils doivent trouver des repères, Anthony revient de blessure, il doit retrouver ses automatismes avec ses centres notamment. Pita doit avoir une meilleure relation avec le demi de mêlée. Il nous manque des minutes en commun pour que ces trois joueurs-là se trouvent les yeux fermés." Mais derrière un trio enrayé, le duo Jauneau – Belleau a lui su trouvé ses marques en début de seconde période avec un essai construit de main de maître entre les deux hommes. Après une percée du premier et une remise en une-deux avec le second, le jeune demi de mêlée avait filé entre les perches pour donner vingt-quatre points d’avance à ses coéquipiers.

Face à l’Ulster d’un autre maestro de la mêlée, John Cooney, ce duo pourrait également être testé, avec, à la pointe du combat, un Pita-Gus Sowakula attendu avec plus de distribution et d’automatisme avec sa charnière. "Il a amené l’équipe, il était tout le temps devant, il ramassait les ballons… Pita a besoin de bien jouer avec les autres, il fait des bonnes semaines d’entraînement. Pendant un mois il était malheureux suite au décès de son père mais aujourd’hui il est plus souriant." Gage à "PGS" de faire sourire ses coéquipiers et le stade Marcel-Michelin face à une équipe d’un autre calibre que les Cheetahs sud-africains…