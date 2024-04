Clermont reçoit l'Ulster en quart de finale de Challenge Cup (samedi, 13:30) dans une rencontre qui sent bon la "grande" coupe d'Europe. Contrairement aux Cheetahs, l'ASM sait à quoi s'attendre et semble davantage préparée à cette belle bataille.

Vingt-huit degrés, un soleil estival, un match de phase finale, tout semble réuni pour que le parfum européen flotte à nouveau dans le ciel clermontois. "Je ne sais pas s’il y a des merguez ici, je ne crois pas d'ailleurs ! C’est plus la truffade à Clermont, mais ça sent bon les phases finales !" poétise Christophe Urios, à la veille d'un quart excitant face à l'Ulster. Après avoir écarté les Cheetahs sud-africains la semaine passée, les Jaunards reçoivent un vieux bastion du rugby continental. Les hommes de Belfast se déplacent en Auvergne pour la cinquième fois depuis 2012 avec ses armes habituelles. Une possession diabolique et une volonté farouche, presque poussée à l'extrême, de punir l'adversaire en touche, comme ils ont su si bien le faire à Montpellier.

Si les dieux du rugby ont empêché les Cheetahs d'avoir une balle de match, les coéquipiers de Baptiste Jauneau ne pourront pas se mettre à portée de fusil des Ulstermen dans les derniers instants. Avec un banc plus dense, marquée par les présences de Sébastien Bézy ou Alexandre Fischer, l'ambition sera de faire la différence dans le money-time, au lieu de subir. "Il faudra qu’on soit prêt à souffrir, l’Ulster est une équipe de possession. Il faudra défendre longtemps sans faire de fautes, ce qu’on ne sait pas faire ces derniers temps. Si on fait le même match que les Cheetahs on ne passera pas. J’ai modifié mon équipe pour mettre des leaders sur le banc pour mieux contrôler cette fin de match. On a besoin d’avoir du tempérament et de la personnalité ce que nous n’avons pas eu la semaine dernière" poursuit le manager auvergnat.

Challenge Cup - John Cooney et l'Ulster retrouvent Clermont, trois ans après. Icon Sport - Romain Biard

Nos trois-quarts valent mieux que cela

À l'inverse de certaines équipes imprévisibles du Vieux Continent, Clermont sait exactement à quoi s'attendre. "C’est une équipe typiquement irlandaise, ils peuvent faire quinze temps de jeu d’affilée et même s’ils ne marquent pas ils restent froids. Ils ne s’affolent jamais, c’est une équipe très forte mentalement" pointe Baptiste Jauneau, qui sera le capitaine de l'ASM. Face aux robots nord-irlandais, les Auvergnats devront affûter leurs lames et se montrer plus précis en attaque, notamment. En difficultés la semaine passée, la ligne de trois-quarts jaune et bleue est attendue au tournant par le boss clermontois. "Depuis le match du Racing, ils ne sont pas à leur vrai niveau ils valent mieux que ça, individuellement et collectivement. Ils doivent améliorer leur connexion pour être plus dangereux aujourd’hui on ne l’est pas assez et on doit retrouver cela " analyse Urios.

Bien conscients que l'Ulster a plus d'envergure que les hommes de Bloemfontein, les Clermontois ont d'ailleurs mis une attention toute particulière sur les deux facteurs X de Belfast. John Cooney (33 ans ; 11 sélections) et Stuart McCloskey (31 ans ; 16 sélections). Le demi de mêlée irlandais avait été diabolique lors de la dernière rencontre au Michelin, en 2021, avec dix-sept points marqués au pied, quand le centre international s'était offert un essai en début de match. Trois ans plus tard, l'infernal duo est toujours aussi précieux pour l'Ulster. "Cooney est assez imprévisible et met beaucoup de pression au pied alors que McCloskey est un centre très gaillard capable de mettre son équipe dans l'avancée. On a mis un point particulier sur eux clairement" confie Baptiste Jauneau. Mais Christophe Urios l'assure, Clermont "fera un grand match" ce samedi. Que la prophétie se réalise.