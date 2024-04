Pro D2 – Le Stade montois surclasse Biarritz !

Face à une équipe de Biarritz remaniée, Mont-de-Marsan n’a pas fait dans le détail et a réussi sa soirée hommage à André Boniface avec une victoire bonifiée lors de la 26e journée de Pro D2 (38-7). À l’issue d’une rencontre à sens unique, les Landais ont pu compter sur la domination de leurs avants, auteurs de quatre de leurs cinq essais, pour venir à bout du BO.

Les Montois sont venus en nombre pour encourager leur équipe, qui portait encore le deuil de la perte d’André Boniface, décédé le 8 avril dernier, face au Biarritz olympique, dans le cadre de la 26e journée de Pro D2 (38-7).

Willie Du Plessis chef de l’orchestre montois

"L’esthétique ne nuit pas à l’efficacité". C’est avec un t-shirt noir maculé de cette phrase de Boni que se sont échauffés les joueurs de Patrick Milhet. La mission était claire pour les Montois qui n’avaient plus gagné depuis trois matchs : il fallait gagner pour rendre hommage à sa légende, au-delà d’asseoir la place dans le top 6. Fort d’une solide défense et de l’indiscipline biarrote, qui réduira le BO à treize contre quinze lors des dix dernières minutes de la première période, Mont-de-Marsan a su faire la différence grâce à son ouvreur : Willie Du Plessis. Le Sud-Africain, parfait face aux poteaux, auteur du premier essai et des dix premiers points montois et impeccable au pied, a parfaitement fait reculer la défense basque grâce à ses superbes 50-22 et ses zones trouvées en dégagement. En supériorité numérique après les exclusions temporaires d’Adrian Motoc et Lasha Tabidze, venu remplacer sur protocole commotion Alfie Petch, les Landais vont s’inscrire dans le bonus offensif grâce à Michael Faleafa sur une mêlée et Torsten Van Jaarsveld sur un ballon porté.

Mont-de-Marsan en contrôle

Dans le second acte, les avants montois poursuivent leur démonstration de force. Torsten Van Jaarsveld inscrit un second essai sur ballon porté pour consolider le bonus offensif de son équipe. Les Montois seront ensuite en contrôle toute la seconde période. L’expérimenté Yann David ira, en bon capitaine, sauver l’honneur des Biarrots à bout de bras. Raphaël Robic sécurisera le bonus offensif de son équipe sur une interception. Grâce à cette victoire, le Stade montois est la première des autres équipes derrière l’intouchable trio composé de Vannes, Provence Rugby et Béziers. De son côté, le BO n’est toujours pas tiré d’affaire alors que le club aux cinq Boucliers de Brennus a officiellement été cédé à un trio représenté par Shaun Hegarty, Flip Van der Merwe et Marc Baget.

????? ????? ?\u26ab\ufe0f



Victoire nette et bonifiée de nos Montois pour cette soirée si spéciale !!

La prochaine rencontre à Boniface sera un nouveau derby mais avant ça, place au déplacement à Provence Rugby

La semaine prochaine, Mont-de-Marsan ouvrira la 27e journée avec un déplacement périlleux à Aix-en-Provence. De son côté, le BO jouera en clôture contre Grenoble à Aguilera.