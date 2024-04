Jugé trop juste le week-end dernier contre le Racing 92, l’arrière ou ouvreur du Stade toulousain Thomas Ramos – qui était touché à la crête iliaque – a repris l’entraînement normalement. Il est bien à disposition du staff pour la réception d’Exeter en quart de finale de Champions Cup.

Thomas Ramos est de retour du côté du Stade toulousain. Victime d’une grosse contusion au niveau de la crête iliaque sur le terrain de l’Union Bordeaux-Bègles le 24 mars, l’arrière international a désormais repris l’entraînement de manière tout à fait normale. S’il avait été testé en milieu de semaine passée et si le manager Ugo Mola a avoué que le staff avait hésité à le faire jouer contre le Racing 92, en huitième de finale de Champions Cup dimanche dernier, la précaution avait été de rigueur. Aucun risque n’avait finalement été pris et l’intéressé avait été préservé. Mais ses sensations ont encore été rassurantes ces derniers jours et Ramos va bien postuler pour la réception d’Exeter dimanche, en quart de finale de la compétition continentale.

Si sa présence sur la feuille de match fait peu de doute, reste maintenant à savoir s’il va débuter face aux Chiefs. Plusieurs solutions existent pour l’encadrement toulousain. Soit le faire démarrer à l’ouverture pour l’associer à Antoine Dupont et permettre à Romain Ntamack un retour plus en douceur, lui qui a connu contre le Racing 92 sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou gauche en août. Soit le placer en numéro 15 en lieu et place de Blair Kinghorn (qui peut aussi évoluer à l’aile) et reformer le trio infernal Dupont-Ntamack-Ramos. Soit le mettre sur le banc dans un premier temps, avec la possibilité d’apporter sa science du jeu en cours de rencontre. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour le champion de France en titre.

Barassi absent au moins trois semaines

En revanche, le club en a connue une moins bonne avec la blessure de Pierre-Louis Barassi dimanche dernier. Sorti en première mi-temps, le trois-quarts centre a passé des examens ces récents jours qui ont révélé une fracture du cartilage costal. L’intéressé sera absent au moins trois semaines. Un point sera ensuite effectué pour savoir si son indisponibilité doit être prolongée. De son côté, l’ailier ou demi de mêlée Arthur Retière, qui avait été touché à une cheville lors d’un des derniers entraînements de la semaine passée et qui ne figurait pas dans le groupe face au Racing, a retrouvé l’effectif. Il a participé à la séance de ce mercredi sans aucune gêne. Le troisième ligne Théo Ntamack, qui souffre d’une petite contusion à la crête iliaque, est toujours géré aux soins.

Pour rappel, Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille), Alban Placines (genou), Ange Capuozzo (doigt), Setareki Bituniyata (cheville) et Maxime Duprat (cheville) sont indisponibles.