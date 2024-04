Sorti sur blessure à la 26e minute de jeu contre le Racing 92 en huitième de finale de Champions Cup, le centre du Stade toulousain, Pierre-Louis Barassi, devrait être absent plusieurs semaines.

Le sort s’acharne sur Pierre-Louis Barassi. Alors qu’il enchaînait les bonnes performances, le trois-quarts centre international (trois sélections) se blesse sur un plaquage de Max Spring lors du huitième de finale de Champions Cup opposant Toulouse et le Racing 92. Une quatrième blessure depuis son arrivée sur les bords de la Garonne. Laurent Thuéry, entraîneur de la défense du Stade toulousain, était l’invité de l’émission 100 % Stade Toulousain de France Bleu Occitanie, il s’est confié sur la blessure de son joueur : "Il a une blessure au cartilage, au niveau des côtes. On aura plus d’information dans les jours qui arrivent, mais ça risque d’être quelques semaines".

Pierre-Louis Barassi manquera donc le quart de finale de Champions Cup face à Exeter ce dimanche (16h). Laurent Thuéry s’est également confié sur la situation de Thomas Ramos, touché lors du déplacement à Bordeaux en championnat : "On va attendre la reprise des entraînements mercredi pour voir comment il se sent. On avisera tous ensemble pour prendre la meilleure option pour nous".

L’infirmerie du Stade toulousain compte déjà de nombreux joueurs indisponibles : Setareki Bituniyata, Ange Capuozzo, Maxime Duprat, Anthony Jelonch, Alban Placines ou encore Nepo Laulala. David Ainu’u et Dimitri Delibes sont eux en phase de reprise.