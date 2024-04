Après huit mois d’absence, Romain Ntamack est redevenu un joueur du Stade toulousain à part entière depuis une dizaine de jours. Ce retour modifie logiquement le jeu haut-garonnais. Plus de pragmatisme, d’impact en défense mais aussi de concurrence pour faire partie du quinze de départ rouge et noir.

Le 30 mars dernier, Romain Ntamack a fait son retour à la compétition contre Pau. Auteur d’une entrée fracassante, le demi d’ouverture était titulaire une semaine plus tard face au Racing 92 lors du huitième de finale de Champions Cup. Une prestation convaicante face aux Franciliens, qui a fait encore un peu plus oublier aux supporters haut-garonnais les huit mois qu’ils ont dû passer sans un de leurs chouchous.

Comme prévu, le Stade toulousain va donc pouvoir compter sur "NTK" pour cette fin de saison qui s’annonce haletante, un apport non-négligeable.

Que ce soit en attaque ou en défense, la présence du héros de la dernière finale de Top 14 modifie certaines choses. Concentrons-nous dans un premier temps sur l’aspect offensif. Contre le Racing et en fin de match contre Pau, Ntamack a rappelé à tout le monde qu’il était un des meilleurs métronomes de la planète. Une faculté à tout le temps faire le geste juste qui fait souvent la différence : "Le numéro dix de Toulouse, c’est lui, explique Xavier Garbajosa. C’est un joueur d’une froideur hors-norme et qui reste hermétique à la pression. Cela se ressent dans ses prises de décision. Le Stade toulousain sait bien évidemment emballer les rencontres, mais lui, il est toujours la tête levée, prend l’information avant tout le monde, et fait en sorte que les actions se terminent bien. Je dirais que son pragmatisme est primordial dans des matchs à élimination directe."

Et puis, il y a aussi cette complicité avec Antoine Dupont qui n’est plus à démontrer : "Ils se trouvent les yeux fermés. Quand deux joueurs avec autant de talent combinent, on n’est pas vraiment inquiets pour l’équipe qu’ils dirigent. C’est un duo qui va encore faire mal pendant très longtemps."

De l’impact en défense, aussi

C’est une qualité que tous les ouvreurs de la planète ne possèdent pas. Romain Ntamack est un excellent défenseur. Loin de nous l’idée de dénigrer la défense de Thomas Ramos ou Juan Cruz Mallia (qui ont beaucoup évolué à l’ouverture en début de saison), mais le natif de la Ville rose offre un peu plus de certitudes dans ce secteur.

"Il aime défendre, analyse Garbajosa. C’est un mec qui aime impacter les attaquants adverses et qui fait rapidement tomber. Les équipes adverses sont obligées de passer au sol, et ça ralentit logiquement leurs offensives. Romain aime le frontal et pèse tout de même plus de 90 kilos, ça compte à ce niveau-là. Dans une époque où de nombreux entraîneurs visent la zone du 10 pour déstabiliser le rideau défensif, c’est une qualité qu’il ne faut pas sous-estimer." Après avoir encaissé énormément d’essais ces dernières semaines, les Toulousains n’en ont pris qu’un seul contre le Racing 92. Un effet Ntamack ? Peut-être. Cette embellie sera en tout cas à confirmer contre les Chiefs d’Exeter ce dimanche.

"NTK" a retrouvé les terrains le 30 avril dernier. Icon Sport - Anthony Dibon

Lors de ses deux premières sorties après sa longue rééducation, l’international français aux 36 sélections a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses qualités de défenseur : "On a vu qu’il n’avait pas vraiment d’appréhension par rapport à son genou pour plaquer comme il en a l'habitude. C’est une bonne nouvelle. Je pense que c’est plutôt lorsqu’il se fait plaquer par derrière qu’il doit encore craindre un peu, comme lors de sa percée face à Pau, mais c’est tout à fait normal."

Des maux de tête pour le staff toulousain

Ugo Mola va devoir faire des choix. Oui, c’est un problème de riche, mais le retour de Romain Ntamack, conjugué à celui de Thomas Ramos ce week-end contre Exeter va obliger le staff haut-garonnais à sacrifier un homme qui serait titulaire dans toutes les formations, ou presque, autour du globe.

Sans trop s’avancer, on peut imaginer que la charnière Dupont-Ntamack va peu à peu retrouver ses habitudes et s’installer pour cette fin de saison dans le quinze de départ rouge et noir. Même si l’ouvreur risque d’être "protégé" contre les Chiefs, il ne serait pas étonnant de le voir titulaire lors des prochains matchs à gros enjeu.

Lors de la phase finale de Top 14 (Toulouse est bien parti pour y participer), les questions vont surtout se poser autour du triangle arrière si toutes les forces sont là. Ramos étant intouchable à l’arrière, ils seront trois pour deux postes sur les ailes : Matthis Lebel, Juan Cruz Mallia et Blair Kinghorn. Concernant ce dernier, Ugo Mola a avoué son souhait de le faire évoluer sur un couloir à l’avenir.

"La force des grandes équipes, c’est d’avoir des mecs polyvalents partout, constate Garbajosa. Au Stade toulousain, c’est le cas et peut-être plus que partout ailleurs. Les questions au niveau de la composition sont logiques et c’est difficile de voir qui sera positionné sur le banc. Certains disent que Mallia est le remplaçant parfait car il couvre tous les postes derrière, ça s’entend mais l’Argentin est excellent depuis plusieurs mois. Lebel ne cesse de marquer et Kinghorn fait également le boulot. Quel que soit le joueur qui sera remplaçant, il pourra faire basculer des matchs à lui tout seul. C’est un bon problème on va dire pour Mola et son staff. Reste à savoir ce qu’ils vont décider, mais je pense qu’il fait gérer ça en équipe et faire bien comprendre que le mec qui n’est pas dans le quinze de départ n’est pas inutile pour autant, loin de là."

Avec Romain Ntamack, Antoine Dupont et consorts, la ligne arrière toulousaine fait peur. Le staff champion de France en titre va devoir prendre des décisions importantes, mais difficile d’être inquiet pour les Stadistes une fois les crampons chaussés.