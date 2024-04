Ce week-end se sont joués les huitièmes de finale de Champions Cup et trois clubs français se sont qualifiés pour les quarts ! Le Stade toulousain, l'UBB et La Rochelle sont encore en course pour soulever le trophée dans quelques semaines. Voici le tableau complet des quarts !

Ils ne se quittent plus ! Comme lors des deux dernières finales, le Leinster et La Rochelle vont se retrouver en phase finale de Champions Cup. Sans oublier la demi-finale en 2021, aussi remportée par les Maritimes. Cette fois, ce sera dès les quarts de finale. Seule similitude par rapport à la saison dernière, la rencontre va se jouer sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Eux aussi se sont qualifiés samedi après-midi. Comme lors de la phase de poules, les Bordelo-Béglais n'ont fait qu'une bouchée des Saracens du côté de Chaban-Delmas. Victoire finale 45-12 pour les Girondins, qui recevront les Harlequins pour une place en demi-finale. L'autre équipe qualifiée est le Stade toulousain. Tombeurs du Racing 92, les Haut-Garonnais joueront eux aussi contre des Anglais. On parle ici des Chiefs d'Exeter et le choc aura lieu du côté d'Ernest-Wallon. Le tableau complet des quarts de finale : Quart de finale 1 : Toulouse / Exeter le dimanche 14 avril à 16 heures (Ernest-Wallon)

: Leinster / La Rochelle le samedi 13 avril à 18h30 (Aviva Stadium de Dublin) Quart de finale 4 : Northampton / Bulls le samedi 13 avril à 21 heures (Franklin's Gardens) La tableau complet des quarts de finale de Champions Cup ! Midi Olympique Les demi-finales : Demi-finale 1 : Quart de finale 1 / Quart de finale 2

: Quart de finale 1 / Quart de finale 2 Demi-finale 2 : Quart de finale 3 / Quart de finale 4 Les résultats complets des huitièmes : Toulouse 31 - 7 Racing

- 7 Racing Leinster 36 - 22 Leicester

- 22 Leicester Northampton 24 - 14 Munster

- 14 Munster Bordeaux-Bègles 45 - 12 Saracens

- 12 Saracens Harlequins 28 - 24 Glasgow

- 24 Glasgow Bulls 59 - 19 Lyon

- 19 Lyon Stormers 21 - 22 La Rochelle

- Exeter 21 - 15 Bath