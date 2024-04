Dans une rencontre où Clermont a vite pris l’ascendant face aux Cheetahs, mais s'est fait très peur en fin de match, Alexandre Fischer et Pita-Gus Sowakula ont été impressionnants de rage des deux côtés du terrain. Bautista Delguy a lui été très virevoltant ballon en main.

Les Tops

Pita-Gus Sowakula

Attendu par Christophe Urios lors de ce huitième de finale, le numéro 8 néo-zélandais n’a pas tardé à se mettre en valeur. Dès la première possession dangereuse de Clermont, Pita-Gus Sowakula a fait parler sa palette technique en adressant une passe après contact parfaite pour Bautista Delguy qui a ensuite offert le premier essai de la partie à Jurand. Auteur d’un grattage à la 19ème minute, l’ancien pensionnaire des Chiefs a fait du bien au pack auvergnat. En attaque, l'ancien All Black a été souvent utilisé et sa puissance a pu permettre aux trois-quarts auvergnats de lancer le jeu en avançant. Sowakula continue de monter en régime semaine après semaine.

Alexandre Fisher

Pour son grand retour à la compétition, le flanker clermontois a été au rendez-vous. Comme attendu, ses plaquages saillants ont aidé les Clermontois à contenir les puissants assauts sud-africains. Surtout, Alexandre Fischer a été l’auteur de trois grattages importants en première période, dont un à l’origine du deuxième essai de l’après-midi, marqué par Bautista Delguy. Juste avant la pause, son troisième grattage fut récompensé par une pénalité. Sur la pénaltouche trouvée par Belleau, Fourcade a terminé sa course dans l’en-but suite à un ballon porté inarrétable. Sorti sous les applaudissements à la 47ème minute, Fischer a plus que réussi sa rentrée, de quoi donner des bons problèmes dans l'esprit de son manager.

Bautista Delguy

À l’inverse de son percutant flanker, l’ailier argentin préfère les grands espaces et les courses chaloupées. Et face aux Cheetahs, Bautista Delguy a pu se régaler sur chaque ballon de récupération. Auteur d’un essai suite à un sprint pour rattraper un coup de pied de Jumien Hériteau, le numéro 14 clermontois a multiplié les incertitudes face à ses adversaires. Chassant quasiment chaque chandelle de Belleau, le Puma a en plus été un poison pour la défense sud-africaine.

Les Flops

Ruan Pienaar

S'il a longtemps été le métronome des Cheetahs, avec seulement un échec au pied, et une gestion parfaite des temps forts et faibles sud-africains, le demi de mêlée des Cheetahs a fait une erreur qui a coûté cher à son équipe. A deux minutes du terme, Ruan Pienaar a envoyé une penaltouche directement en ballon mort, empêchant son équipe d'avoir une balle de match. Christophe Urios avait annoncé que l'ancien montpelliérain pouvait craquer, Pienaar l'a malheureusement prouvé ce samedi après-midi.





Louis Van der Westhuizen

Le talonneur namibien a débuté sa rencontre de la plus mauvaise des manières. Dès la première touche des Cheetahs, Louis Van der Westhuizen a manqué son lancer offrant un bon ballon de contre à l’ASM, sur la ligne des cinquante mètres. Moins d’une minute plus tard, Joris Jurand filait dans l’en-but après cette erreur d’appréciation. Peu précis ni impactant dans la suite de la partie, le talonneur des Cheetahs n’a pas été rayonnant sur la pelouse du Michelin.

George Lourens

Le demi d’ouverture des Cheetahs n’a pas non plus livré son plus grand match en carrière à Clermont. Avec un style de jeu très minimaliste, George Lourens a été trop prévisibile en envoyant, soit, ses centres percuter la défense clermontoise, ou en tapant des coups de pied avec peu de pression pour la ligne d’arrières auvergnate. Aux côtés d’un Ruan Pienaar gestionnaire, un coup de folie n’aurait pas été de trop pour l’ouvreur sud-africain.