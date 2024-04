Biarritz et Valence-Romans peuvent respirer un bon coup avec des victoires bonifiées qui éloignent les deux équipes de la zone rouge. De son côté, Provence Rugby retrouve son fauteuil de leader alors que Grenoble relance complètement la course au top 6… Voici tout ce qu’il faut retenir de cette 25ème journée de Pro D2 !

Les bons coups : Biarritz et Valence-Romans font le break

Quand la fin de saison approche, c’est la course au maintien qui s’intensifie alors mieux vaut prendre le large le plus vite possible. Biarritz et Valence-Romans l’ont bien compris et font la bonne opération du week-end. Les Basques, qui viennent de trouver repreneurs, ont dominé le Stade Aurillacois (29-18) avec en prime un bonus offensif plus que précieux. Et les hommes de Fabien Fortassin ont fait de même en livrant une prestation XXL face à Mont-de-Marsan (38-17). Ces deux équipes s’offrent donc un sacré bol d’air en s’éloignant considérablement de la zone rouge. Le VRDR se trouve désormais à 11 points du premier relégable, le BO à 8 points.

L’équipe : Provence retrouve sa place de leader

Provence Rugby avait là une occasion en or de retrouver la tête du championnat et c’est chose faite. Avec cette victoire (29-12) face à Montauban, le match nul de Vannes et la défaite de Béziers, les hommes de Mauricio Reggiardo se retrouvent donc à nouveau leader de Pro D2. Et si Provence Rugby ne se trouve qu’à deux points de son poursuivant vannetais, ces points pourraient être précieux pour la suite. À noter qu’Aix-en-Provence n’était plus monté sur la première marche depuis la 17ème journée.

Le match : le FCG fait tomber Nevers dans un final fou

Il ne fallait pas être cardiaque du côté de la Niévre. Dans un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup c’est en toute fin de partie que le FCG parvenait à glaner cette victoire. Alors que Nevers et Grenoble se trouvaient au coude-à-coude (19-19) dans les dernières minutes de jeu, Sam Davies claquait un drop de grande classe pour permettre aux siens de reprendre l’avantage ! Mais l’USON n’avait pas dit son dernier mot avec une mêlée devant les 22 mètres des visiteurs du jour. Malgré les efforts, les hommes de Xavier Péméja ne parviendront jamais à trouver la terre promise en commetant un en-avant au bout de deux longues offensives. Grenoble fait donc tomber Nevers qui ne s’était jamais incliné dans son antre cette saison et se relance dans la course au top 6.

L’essai : Thibault Sonny Bill Debaes

Après une pénalité rapidement jouée par son demi de mêlée, Michael Ruru, Vannes se retrouve à dix mètres de l’en-but de Soyaux-Angoulême. Les avants Vannetais prennent alors le jeu à leur compte, mais butent à quelques centimètres de la terre promise. Six pick and go plus tard, Ruru décide d’alerter ses trois-quarts et la magie opère : Thibault Debaes servit par son ouvreur, Lafage, se retrouve cerné par quatre défenseurs et nous offre une chistera venue d’ailleurs pour trouver parfaitement son ailier Camou. Ce dernier n’a plus qu’à servir Théo Bastardie qui marque le premier essai du match.

Thibault Debaes face à Soyaux-Angoulême ce vendredi soir. Icon Sport - Icon Sport

Le geste : le fabuleux drop de Gabin Lorre

On ne peut pas dire que son match avait bien démarré. L’arrière de l’ASBH a commis quelques erreurs qui auraient pu coûter bien plus chère à son équipe. Mais il s’est rattrapé de la meilleure des manières. Alors que les Bitterois étaient menés (10-5) sur la pelouse de la lanterne rouge de ce championnat, l’inspiration de Gabin Lorre permettait aux hommes de Pierre Caillet de recoller au score. Un sublime coup de canon de plus de 50 mètres autour de la 34ème minute de jeu qui restera à coup sûr l’un des plus beaux gestes de cette phase retour.

La stat' : 16 cartons, l’indiscipline était de sortie

Les arbitres vidéos n’ont pas chômé. Au total, ce n’est pas moins de seize cartons qui ont été distribués. Quinze cartons jaunes et un seul carton rouge pour Béziers qui a pourtant bien failli s’imposer sur la pelouse de Rouen. Deux matchs font particulièrement gonfler cette statistique. Colomiers – Agen et Provence Rugby – Montauban avec dix cartons, cinq pour chacun de ces deux matchs. Avec quatre cartons jaunes, Montauban, qui s’est un peu plus enfoncé dans la crise ce vendredi soir, est l’équipe qui a reçu le plus de cartons lors de cette 25ème journée.