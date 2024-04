Ce vendredi en conférence de presse, le capitaine du Stade Rochelais Grégory Alldritt s'est exprimé concernant le défi qui attend les siens, demain à 16h00 face aux Stormers, en huitième de finale de Champions Cup.

Vous arrivez à un moment crucial de la saison, que ressentez-vous ?

C'est particulier, on passe 3-4 jours loin de chez nous, en groupe, on sent qu’on bascule dans quelque chose de différent. On travaille très dur pendant de nombreux mois pour vivre ce genre de matchs, donc c’est maintenant qu’il faut tout lâcher.

Vous avez été en finale ces trois dernières années, est-ce que vous envisagez la défaite ce samedi ?

Non, on ne l’envisage pas mais on sait qu’elle est possible, c’est un match couperet, ça serait idiot d’y aller avec trop de confiance. Le club possède deux titres de champion d’Europe mais le groupe de cette année n'est pas champion d’Europe. On travaille dur pour que ce groupe obtienne une étoile de plus, mais on ne se présente pas en tant que doubles champions d’Europe.

Personnellement, comment vous sentez-vous physiquement maintenant que vous avez enchaîné les matchs ?

Ça a été un moment frustrant (sa coupure après la Coupe du Monde). Après j’ai pu continuer à travailler très dur. Depuis les deux derniers matchs du Tournoi des Six Nations je me sens physiquement bien, même s’il y a toujours quelques détails à régler. J’espère que je vais encore monter en régime pour réaliser des performances pleines.

Pensez-vous déjà à la semaine prochaine (et un possible match face au Leinster) ?

Non, je pense que ce genre de match il faut les travailler semaine après semaine, il ne faut pas trop se projeter, on aura tout le temps de le faire si on passe ce week-end.

Avoir déjà joué les Stormers en phase de poules vous a-t-il aidé à préparer ce match ?

Évidemment ça nous a aidé à préparer ce déplacement, on a vu les erreurs qu’on a pu faire en décembre et on veut apprendre de tout ça pour faire un gros match demain.

Ce match conditionne-t-il votre fin de saison ?

Étant donné que c’est un huitième de finale, c’est forcément un match capital, soit on continue, soit on s’arrête. Ça va peut-être nous lancer sur cette fin de saison et ces prochains mois qui s’annoncent cruciaux. Maintenant, si on gagne ce week-end ça nous donne juste le droit de rejouer le week-end prochain, encore une fois on est champion de rien, donc il faut se concentrer sur demain et derrière on aura le temps de basculer.

À quel point les retours de joueurs cadres (Danty, Skelton, Botia…) peuvent peser dans la balance ?

Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d’expérience sur ce genre de matchs. De manière générale c’est toujours mieux d’avoir un groupe au complet pour challenger et élever le niveau de l’ensemble de l’effectif. En plus de ça ce sont des joueurs qui ont toujours le sourire, qui amènent beaucoup de bonne humeur, donc ça fait du bien de les avoir avec nous.