Samedi à 16 heures, les Rochelais défieront les Stormers en huitième de finale de Champions Cup. Le double tenant du titre pourra compter sur de précieux retours. En effet, les internationaux Skelton, Botia et Danty seront alignés d’entrée. Tout comme le maître à jouer néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow.

La Rochelle est face à un défi de taille : conserver son doublé en Champions Cup, une prouesse que seul Toulon a réussi à faire. Pour débuter les phases finales, les Maritimes devront battre les Stormers en Afrique du Sud. Aucune équipe européenne n’y est encore parvenue depuis l’intégration des Sud-Africains à la Champions Cup.

Pour ce match ô combien important, le staff rochelais va pouvoir s’appuyer sur une équipe pratiquement au complet. Skelton, Kerr-Barlow, Botia sont de retour. Jonathan Danty a purgé sa suspension et sera titulaire au centre. À noter aussi la titularisation de Dillane à la place de Lavault, sur le banc, et celle de Louis Penverne au poste de pilier gauche pour une première ligne inédite avec Latu et Atonio. Derrière, Ronan O’Gara fait confiance à Teddy Thomas, qui gagne sa place dans le 15 au détriment de Jack Nowell. Sur le banc des remplaçants, l’international français Paul Boudehent et Yoan Tanga seront précieux en deuxième période. Iribaren et West seront eux chargés de couvrir les postes des lignes arrières.

La composition de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Dillane ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Penverne.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Kaddouri, 18. Sclavi, 19. Lavault, 20. Boudehent, 21. Tanga, 22. Iribaren, 23. West.