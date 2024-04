Le Stade toulousain reçoit, ce dimanche, le Racing 92 en huitième de finale de l’Investec Champions Cup. Antoine Dupont s’est projeté sur ce match, où le Stade devra être à "200 %". Le capitaine des Rouge et Noir est également revenu sur son expérience à 7 ou encore le retour de son compère Romain Ntamack.

La bonne seconde mi-temps face à l’UBB doit vous servir d’exemple pour ce huitième de finale ?

Il va falloir qu’on soit dans un autre état d’esprit que face à Pau. L’équipe a une expérience suffisante pour savoir qu’on n’a pas de marge de manœuvre sur ces matchs des phases finales et il faudra être à 200 %.

Le match de Pau devait être une répétition générale, c’est finalement plutôt une piqûre de rappel ?

Ça n’a pas été une belle répétition, on sait que si on est 90 % ça ne marche pas. Ça nous montre qu’aujourd’hui en Top 14, on n’a pas de marge de manœuvre. Ce week-end, on devra être à 200 %, mais je ne suis pas inquiet sur le niveau d’engagement qu’on va mettre.

La Champions Cup et son arbitrage parfois moins sévère correspond, peut-être, plus à votre style de jeu ?

Les arbitres ont tendance à plus récompenser les équipes qui veulent jouer et porter le ballon. Les équipes étrangères ont souvent cette volonté de jouer, plus qu’en championnat, et c’est quelque chose qui nous convient bien.

Le fait d’affronter une équipe française change la donne ?

Ça reste un match de phase finale. Oui, l’arbitre sera étranger, alors on se rapprochera peut-être plus de ce qu’on a l’habitude de voir au niveau international. Mais le Racing est aussi une équipe très joueuse qui a été malchanceuse sur les matchs de poules.

D’après vous, comment la blessure de Nolann Le Garrec va affecter le Racing ?

C’est toujours impactant de perdre des gros joueurs, surtout que Nolann était en forme ces dernières semaines. Mais ça fait partie de notre sport et on doit faire avec. Après le Racing conserve de grosses individualités sur le terrain.

Votre dernier match en tant que numéro 9 était déjà face au Racing, le poste vous manque-t-il ?

Je prends autant de plaisir en tant que numéro 9 ou numéro 10, tant que je suis sur le terrain. Une fois que le jeu est lancé, on essaye de jouer tous le même rugby.

L’ambiance dimanche devrait être assez incroyable.

On s’entraîne toute la saison pour jouer ces matchs-là, quand il commence à faire beau, que le public est au rendez-vous. Après on n’est qu’en huitième de finale, loin de nos objectifs, mais oui il y a de l’excitation dans le groupe.

"Le 7 m’a servi pour retrouver ce jeu de duel que j’avais un peu délaissé"

Beaucoup de joueurs qui sont passés du 15 au 7 disent qu’ils sont revenus plus frais.

J’ai eu la chance d’avoir deux semaines de vacances. Au niveau du rugby ça m’a fait du bien de découvrir de nouvelles choses, me remettre en danger et sortir de ma zone de confort ça m’a fait du bien.

D’un point de vue rugbystique qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

J’ai eu des entraînements différents avec plus d’accélérations, de changements de rythme, d’appuis… Ça m’a servi pour retrouver le jeu de duel que j’avais un peu plus avant et que j’avais un peu délaissé ces derniers temps.

Quel rôle à la charnière pour trouver l’équilibre entre l’attaque et la défense ?

On est plus en charge d’organiser l’attaque, mais c’est aussi à nous d’éviter de nous exposer notamment en occupant davantage et en utilisant mieux le jeu au pied. Contre Pau on prend des essais à zéro ou une passe, mais dans l’ensemble la défense était plutôt positive.

Comment voyez-vous le retour de Romain Ntamack pour cette fin de saison ?

On s’est vite retrouvé, c’est comme si on s’était jamais perdu, ça nous a rassurés (rires). Perdre des gros joueurs c’est toujours embêtant et ça fait du bien de les retrouver. On sait la qualité qu’a Romain (Ntamack), on connaît son sang-froid et sa capacité à être présent dans les matchs qui comptent et il va nous faire beaucoup de bien.