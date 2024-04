Il y a des victoires en coulisses qui offrent presque plus le sourire que celles obtenues sur le terrain. En fin de matinée, Hyères-Carqueiranne-La-Crau a ouvert une nouvelle page de son histoire avec la venue du duo Florian Lorimier – Stephen Bouchet. Les deux hommes, qui vont assurer un investissement humain et financier via l’entreprise LB Invest – O2 Toit, ont décidé de se lancer un nouveau défi en parallèle de celui qu’ils mènent au Rugby Club Draguignan. Ce projet, qui a mis du temps à se concrétiser, avait été révélé par nos soins le 29 février dernier. "C’est un moment important, a inauguré Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères et président de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Il y a eu des soubresauts, des difficultés, on doit maintenant regarder le positif. Aujourd’hui, on peut considérer que le club est sauvé."

Pour solder le déficit (418 000€), les institutions, Alain Brenguier (ancien mécène du club), et les nouveaux venus ont joué un rôle. Avec quelles ambitions ? "Des efforts ont été faits, a présenté Lorimier, mais du travail est devant nous pour structurer le club d’un point de vue sportif et financier." En ce sens, le centre de formation, un temps enterré, verra le jour à la rentrée prochaine avec des directeurs sportif et pédagogique, et des moyens humains (entraîneurs, nutritionniste). Pour l’équipe fanion, les deux comparses assurent qu’elle repartira en Nationale.

Les joueurs seront reçus dans les jours à venir

Présents pour l’événement, plusieurs membres de l’effectif varois ont retrouvé de l’optimisme alors qu’ils accusent des retards de salaire. Ces derniers seront reçus prochainement par la nouvelle direction pour découvrir les objectifs futurs. La saison prochaine, le club aura pour ambition un maintien dans la division. Cet exercice sera celui de la transition dans le but de mettre en place le projet sportif, basé sur la formation, et la structuration du club : "On veut créer une symbiose entre Draguignan et le RCHCC, a appuyé Bouchet. On veut faire un. On veut s’investir à plein temps. On investit avec de l’argent à hauteur de 150 000€, mais il y aura un apport en structure avec 10 salariés mis à disposition dans les domaines de l’administratif, du juridique, de la comptabilité et des commerciaux. Ils vont travailler avec les entreprises autour de nous." En ce sens, Giran a lancé un appel aux "anciens joueurs" et aux "chefs d’entreprise".

En attendant la saison prochaine, ce vendredi soir, les Varois se déplaceront à Verchère et Arnaud Latil, maire de Carqueiranne, a lancé un message à l’effectif et au staff : "Sur le terrain, le spectacle a été là malgré les conditions. Nous venons de marquer un essai, il reste à le transformer avec l’aide des repreneurs. On sera là pour maintenir le club à ce niveau, mais messieurs, faites-nous un cadeau en gagnant à Bourg-en-Bresse." Au terrain de reprendre ses droits !