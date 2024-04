On saura samedi soir lequel des représentants de l’Aude est le mieux placé pour tenter de ravir la deuxième place aux Albigeois, exempts mais néanmoins spectateurs attentifs du très attendu derby.

Tout a été dit ou presque sur l’enjeu du derby au sommet de l’Aude. Le vainqueur, à supposer encore qu’il y en ait un car mieux vaut ne pas écarter l’hypothèse d’un match nul, aura la possibilité de se rapprocher un peu plus encore du dernier carré sans passer par la case "barrage". Il lui faudra de toute façon remettre ça dans la foulée, à l’occasion des retrouvailles qui mettront Albert-Domec en ébullition. Spectateur aussi bien du premier acte que de la session de rattrapage programmée le 12 avril, Albi surveillera le déroulement des opérations d’un œil attentif. En cas de doublé, la conservation de la deuxième place passerait par un sacré concours de circonstances. Soit un exploit aux dépens de Nice conjugué à la défaite du concurrent direct en question. Et ce, sachant que Narbonne ira à Suresnes tandis que Carcassonne se rendra à Hyères. Le calendrier de la journée de clôture est, de toute évidence, le plus précieux allié des Tarnais.

A lire aussi : Nationale - Le derby Carcassonne - Narbonne va être rejoué

Reste à savoir si la mobilisation sera identique chez les uns et chez les autres. C’est très probable en ce qui concerne Suresnes, ça l’est un peu moins au sujet des Varois. En fait, tout dépend du résultat des derniers nommés, ce vendredi pour commencer. Leur hôte, Bourg-en-Bresse, n’est plus dans les clous depuis belle lurette mais les Aindinois, battus le week-end dernier par Nice, auront à cœur de finir la saison mieux qu’ils ne l’ont commencée. À plus forte raison sur leurs terres. De toute façon, quand bien même il parviendrait à s’exporter, le RCHCC ne serait pas au bout de ses peines.

Bourgoin pour prolonger le sursis

Périgueux l’attend au tournant, le samedi 20 avril prochain. Des Périgourdins que nul n’imagine se prendre les pieds dans le tapis apporté par Massy. Les Essonniens, écartés de la course aux barrages par Albi, finissent la saison en roue libre. C’est aussi le cas de Tarbes mais ne signifie pas que Suresnes doit relâcher ses efforts. Bourgoin-Jallieu, Narbonne, Périgueux… La liste est longue de ceux qui ont laissé quantité de plumes au pied des Pyrénées. Si les Franciliens venaient à s’incliner, leur dépassement par Chambéry sera du domaine de l’inéluctable. Car oui, ils ont bel et bien fait le plus dur, les Savoyards, et entendent bien ne pas s’endormir sur leurs lauriers. Nouveau clin d’œil du calendrier, leur ultime déplacement de la phase régulière les conduira, on vous le donne en mille, à… Tarbes, le 27 avril ! En attendant, le plein face à Vienne est du domaine du souhaitable, pour ne pas dire, de l’indispensable.

N’oublions pas de mentionner pour finir la réception du leader par Bourgoin-Jallieu. Mathématiquement, les Nord-Isérois sont encore en course mais la qualification passe par une série de miracles. Deux victoires bonifiées face à Nice et Bourg-en-Bresse, deux défaites (cinglantes, cela va de soi) de Suresnes, et, pour commencer, un coup de pouce des Burgiens dont Hyères-Carqueiranne ferait les frais avant d’en faire payer eux-mêmes la note aux champions de France de Nationale 2 deux semaines plus tard. Un scénario qui relève de la science-fiction mais, sait-on jamais, avec ce championnat riche en péripéties de toutes sortes…