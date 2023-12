Au terme du derby de l’Aude ayant opposé vendredi soir Carcassonne à Narbonne (Nationale), les dirigeants de l’USC ont porté réclamation au corps arbitral. Pour l’instant le résultat du match n’est donc pas validé…

Narbonne a remporté vendredi soir, au stade Albert-Domec de Carcassonne, le 31 ème derby de l’Aude (23-21). En revanche, la FFR, ainsi que la commission des épreuves, n’ont pas encore officialisé la victoire narbonnaise, l’US Carcassonne ayant déposé après la rencontre une réclamation concernant l’entrée et la sortie en jeu du pilier gauche remplaçant narbonnais, Sylvain Abadie. L’origine du litige ? Il est donc situé à la 20ème minute. Depuis une poignée de temps, Narbonne joue à quatorze après l’exclusion temporaire du gaucher narbonnais, Théo Castinel. Carcassonne mène au score (6-3), l’ouvreur Gaétan Pichon s’échappe, tape à suivre et met la pression sur l’arrière narbonnais, Paul Auradou.

Le directeur de jeu, Adrien Descottes, sanctionne alors l’ouvreur carcassonnais. Sur cette action, le banc narbonnais procède alors à un changement, l’ailier Pierre-Hugo Ducom étant remplacé par le pilier gauche, Sylvain Abadie. L’entraîneur des avants de l’USC, Eric Escribano, précise aujourd’hui : « Ce n’était pas une mêlée : Sylvain Abadie ne pouvait pas entrer en jeu sur une pénalité. J’ai donc dit au délégué que j’allais porter réclamation et il en a ensuite averti l’arbitre . […] Le banc narbonnais a ensuite procédé au retour de Théo Castinel, après que celui-ci a purgé les dix minutes de son carton jaune. Sylvain Abadie, lui, est revenu sur le banc et à l’heure de jeu, a une nouvelle fois remplacé Théo Castinel. Selon la règle, Abadie ne pouvait plus entrer en jeu car il était considéré comme joueur blessé. Il y a donc une faute technique. »

Pas une première pour Narbonne

Lundi, le dossier Carcassonne – Narbonne va donc se retrouver sur le bureau de la commission des règlements. La rencontre sera-t-elle rencontre sera rejouée ? Impossible à dire, à l’heure actuelle. Mais pour l’anecdote, ce ne serait pas la première fois dans l’histoire que Narbonne serait confronté à un tel cas de figure : le 16 mai 1993, lors du quart de finale opposant le Racing Club Narbonnais à Castres, au Stadium de Toulouse, le CO s’était imposé (38-33) après un essai de l’ailier Philippe Escalle. Blessé, celui-ci avait été remplacé par Maurice Bille, qui était entré en jeu alors que les Tarnais avaient utilisé les quatre remplaçants réglementaires. Narbonne avait porté réclamation. Une semaine après, le match avait été rejoué à Tarbes et cette fois-ci, les Castrais s’étaient imposés à la régulière…