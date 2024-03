Après la courte défaite de Soyaux-Angoulême sur la pelouse de Grenoble (21-18), l'entraîneur en chef du club charentais Alexandre Ruiz a laissé éclater sa frustration au sujet de la direction de la rencontre, "pas digne" selon lui. Une prise de parole d’autant plus forte, au vu de ses neuf saisons d’arbitrage au plus haut niveau…

Entre le sentiment de mériter une victoire et l’obtenir, il y a parfois un monde…

(il coupe) Le monde, c’est quoi ? C’est quelque chose, c’est quelqu’un ? Dites-moi…

Quelques erreurs d’arbitrage, entre autres…

(il souffle) Je trouve que nous, on a fait le boulot. Certes, on a commis des erreurs, on a notamment mal négocié quatre réceptions de coups d’envoi et manqué autant de sorties de camp, qui nous ont coûté cher. Mais j’ai surtout vu une équipe de Soyaux-Angoulême qui a bien défendu, qui a agressé son adversaire haut et fort. J’ai aussi vu une équipe du SA XV qui a été capable de tenir le ballon sur de grosses séquences, alors c’est très frustrant de ne ramener qu’un point de Grenoble.

Pour quelles raisons ?

On a eu deux séquences de trois minutes où on a avancé constamment, et je ne sais pas comment ni pourquoi on n’a jamais bénéficié du moindre avantage. Lorsque le pilier de Grenoble se blesse – c’est malheureux pour lui et je lui adresse tous mes vœux de convalescence, d’autant qu’il vient juste de s’engager avec le VRDR– il y a quand même un "extra roll" caractérisé. Sur le dernier maul, il y a un changement de liaison du deuxième ligne de Grenoble qui me paraît clair. Alors, oui, c’est frustrant.

Êtes-vous allé dans le vestiaire de M. Urruzmendi, après le coup de sifflet final ?

Non, je n’y suis pas allé. Je ne parle jamais à chaud. Juste à la fin du match, je lui ai dit tout de même que ce n’était pas digne.

Vous avez été arbitre de haut niveau pendant neuf ans. N’est-ce pas délicat dans votre position d’aborder ce sujet de l’arbitrage, après un match ?

C’est trop facile de faire ce raccourci. Oui, j’ai été arbitre pendant neuf ans, mais j’ai été un entraîneur tout aussi longtemps et je ne suis plus que ça, désormais. Je vais essayer de rester gentil mais ça ne va pas durer longtemps. Ruiz, il est gentil mais il a du caractère. Ruiz, il a aussi une famille à nourrir et un club à maintenir, alors il ne va pas fermer sa gueule.