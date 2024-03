Bousculés par la solidité défensive d’Angoulême et menés une grande partie du match, les Grenoblois se sont imposés sur le fil à domicile lors de la 24e journée de Pro D2 (21-18). Les Rouges et Bleus restent en course pour le top 6.

Cette victoire, les Grenoblois vont la savourer. Bousculés d’entrée et gênés par de valeureux Angoumoisins, les Rhônalpins ont remporté cette rencontre (21-18) dans les dernières minutes du temps réglementaire. Les hommes de Nicolas Nadau restent à trois points du top 6 au classement. En face, Angoulême, sûrement frustrée, repart du stade des Alpes avec le point du bonus défensif. Plus d’informations à venir.