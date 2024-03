Après trois semaines de pause, la Pro D2 a repris du service. Pour Béziers et Samuel Marques tout a recommencé comme si rien ne s’était jamais arrêté. Toujours aussi surprenant, Dax s’est imposé à Sapiac et fait une entrée détonante dans le top 6, alors que Montauban est plus que jamais en crise…

Le match : Dax coule Montauban et bondit dans le top 6

Quelle rencontre à Sapiac ! Au soir de cette 24ème journée de Pro D2, Montauban et Dax se sont rendus coup pour coup dans un match spectaculaire jusqu’à son terme. Dès l’entame de la partie, les coéquipiers de Jérôme Bosviel ont démarré pied au plancher en infligeant un 13-0 aux Landais. Mais grâce à la puissance de son paquet d’avants, Dax est revenu dans la partie à grands coups d’épaules et grâce à la botte précieuse de Romuald Séguy. Menés 23-17 à la pause, les Dacquois sont finalement passés devant à la 72ème minute suite à un essai de McHenry. Et malgré une pénalité de Bosviel qui vit les Montalbanais revenir à quatre longueurs, les Landais ont résisté et terminent la journée à la sixième place. Un authentique exploit pour le promu alors qu’à l’inverse, Montauban continue de plonger après une sixième défaite d’affilée.

Le joueur : Marques toujours plus infernal

Le ciel est bleu, les roses sont rouges et Samuel Marques porte Béziers. Face à Biarritz, le numéro 9 de l’ASBH a une nouvelle fois ébloui le stade Raoul-Barrière par sa classe et son inspiration. Auteur d’un doublé, dont un essai malicieux et une conclusion d’un mouvement initié par une chistéra de lui-même, Marques a été l’homme à tout faire d’un Béziers emballant offensivement mais perfectible en défense. Avec un 100 % face aux perches, dont deux transformations, en coin, le Portugais cumulait déjà dix-huit points (!) à la pause. En deuxième période, alors que le score n’était que de 28-24 pour les Biterrois, Marques a de nouveau fait parler sa vista pour marquer un triplé suite à une pénalité vite jouée et une course de vingt mètres. Performance magistrale du demi de mêlée portugais.

La 24ème journée de Pro D2 se termine ce vendredi avec plusieurs matchs serrés. Dax a notamment pris le meilleur sur Montauban après une rencontre riche en rebondissements alors que Rouen a manqué la pénalité de la gagne face à Agen.https://t.co/hV59lknZI0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 29, 2024

La performance : Provence Rugby ne craque pas et continue de regarder vers les sommets

À six journées de la fin de la saison régulière, Provence Rugby se déplaçait à Aurillac pour affirmer son statut de prétendant à la montée. Avec une équipe très solide alignée à Jean-Alric, où is ne s’étaient plus imposés depuis 2011, les hommes de Mauricio Reggiardo ont dominé la grande majorité de la partie, avec une efficacité glaciale. Au milieu d’une rencontre marquée par un vent diabolique, les Provençaux ont su être plus pragmatiques que les Cantaliens… jusqu’à dix minutes du terme. Menés 24-6, les coéquipiers d’Antoine Aucagne sont revenus à quatre points sur la sirène et avaient même une balle de match, à quarante mètres de la ligne provençale. Mais les partenaires d’Arthur Coville s’en sont finalement sortis et ne laissent aucun répit à Vannes et Béziers, tout en haut du classement.

Pro D2 – Nevers a manqué une belle occasion de passer devant Mont-de-Marsan face à Valence-Romans. Icon Sport - Romain Biard

La mauvaise opération : Nevers se saborde

Compliqué de dire qu’une défaite à l’extérieur est une mauvaise performance, mais ce n’est en tout cas jamais une bonne opération. D’autant plus que ce vendredi soir, les Neversois se sont vraiment tirés une balle dans le pied. Devant à deux minutes du coup de sifflet final, les joueurs de l’Uson réalisaient une excellente seconde période où ils n’avaient pas encaissé le moindre point et la victoire leur tendait les bras. Le coup parfait en somme.

Jusqu’à ce que Christiaan Van Der Merwe décide de retourner Thomas Lhusero qui tentait de se faire la malle. Un geste sanctionné d’un carton rouge et surtout d’une pénalité à 22 mètres en face des poteaux. Il n’en fallut pas plus à Lucas Méret pour saisir l’offrande et offrir la victoire aux siens. Toujours dans le top 6, les Nivernais auraient presque déjà assuré une place de qualifiable avec cette victoire.

L’essai : Vargas bon pied, bon œil

Après un début de match où ils ont semblé à côté de leurs crampons, les joueurs du VRDR se sont bien repris et ont marqué deux essais coup sur coup pour mener 12 à 5 à la pause. Auteur du premier, Vargas est aussi à l’origine du second. L’ailier s’échappe sur le bord de la touche et tape un petit coup de pied à suivre. S’il ne peut pas récupérer le ballon, c’est son demi de mêlée, Tim Menzel, qui s’en charge et qui dans un magnifique réflexe sert Mathieu Guillemot dans son dos. Le centre n’a plus qu’à filer aplatir entre les perches.

\u23f136’ |

ESSSSSAI DAMIERS ! En moins de 2 minutes, les Damiers inscrivent deux essais ! C'est au tour de Mathieu GUILLOMOT d'aplatir sous les perches ! Après analyse vidéo, l'essai est accordé !



Transformation réussie. ???? \ud83c\udfc1 12 - 5 ???? ? pic.twitter.com/6KkX291NPf — VRDR Rugby (@VRDRrugby) March 29, 2024

Si les Nivernais sont revenus en seconde période, les Drômois ont fini par s’imposer (voir au-dessus) et s’éloignent de la zone rouge.